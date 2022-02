Une étude indique que les étoiles peuvent former des planètes même lorsqu’elles meurent

Des recherches menées par des astronomes de l’Université catholique de Louvain en Belgique suggèrent que même proches de la mort, certains types d’étoiles peuvent encore former des planètes. Si cela se confirme, les théories sur la formation des planètes devront probablement être ajustées.

Des mondes comme la Terre, et tous les autres qui font partie de notre système solaire, se sont formés peu après le Soleil. Notre « roi des étoiles » a commencé à brûler il y a 4,6 milliards d’années, et dans les millions d’années qui ont suivi, la matière qui l’entoure transformées en protoplanètes.

Les disques autour des soi-disant étoiles binaires évoluées ne montrent aucun signe qui pourrait indiquer la formation de planètes. Crédit : N. Stecki

La naissance des planètes dans ce disque protoplanétaire, une gigantesque « crêpe » faite de poussière et de gaz avec le Soleil au milieu, explique pourquoi elles orbitent toutes dans le même plan.

Cependant, de tels disques de poussière et de gaz ne doivent pas nécessairement entourer uniquement les étoiles naissantes. Ils peuvent également se développer indépendamment de la formation des étoiles, par exemple autour d’étoiles binaires dont une est en train de mourir – les étoiles binaires sont deux étoiles en orbite l’une autour de l’autre, également appelées système binaire.

Les étoiles binaires forment des disques similaires aux protoplanétaires

À l’approche de la fin d’une étoile de taille moyenne (comme le Soleil), elle catapulte la partie extérieure de son atmosphère dans l’espace, après quoi elle meurt lentement, comme des naines blanches.

Cependant, dans le cas des étoiles binaires, l’attraction gravitationnelle de la deuxième étoile fait que la matière éjectée par l’étoile mourante forme un disque plat et rotatif. De plus, ce disque ressemble fortement aux disques protoplanétaires que les astronomes observent autour des jeunes étoiles ailleurs dans la Voie lactée.

Selon les chercheurs, les disques autour des étoiles binaires dites évoluées ne montrent pas de signes qui pourraient indiquer la formation de planètes. De plus, leurs observations montrent que c’est le cas pour une sur dix de ces étoiles binaires.

« Dans 10% des étoiles binaires à évolution de disque que nous avons étudiées, nous voyons une grande cavité dans le disque », explique l’astronome Jacques Kluska, premier auteur de l’article décrivant la recherche et publié dans la revue Astronomie et astrophysique. « C’est une indication que quelque chose flottant autour de là a collecté toute la matière dans la zone de la cavité. »

Et cette collection pourrait être l’œuvre d’une planète qui ne s’est peut-être pas formée au début de la vie d’une des étoiles binaires, mais à la fin. De plus, les astronomes ont trouvé des indices plus solides de la présence de telles planètes. « Dans les étoiles binaires évoluées avec une grande cavité dans le disque, nous avons vu que les éléments lourds comme le fer étaient très rares à la surface de l’étoile mourante », explique Kluska. « Cette observation conduit à soupçonner que des particules de poussière riches en ces éléments ont été fixées par une planète », a ajouté Kluska, qui n’exclut pas la possibilité que, de cette manière, plusieurs planètes puissent se former autour de ces étoiles binaires.

Inventaire des étoiles binaires de la Voie lactée

La découverte a été faite alors que les astronomes dressaient un inventaire des étoiles binaires évoluées de la Voie lactée. Ils l’ont fait sur la base d’observations existantes et accessibles au public. Kluska et ses collègues ont compté 85 de ces paires d’étoiles binaires. En dix paires, ils ont identifié un disque avec une grande cavité dans les images infrarouges.

Les astronomes impliqués dans la découverte disent que cela sera utile pour d’autres investigations, mais disent qu’ils veulent vérifier eux-mêmes leurs hypothèses. Pour ce faire, ils utiliseront les grands télescopes de l’Observatoire européen austral au Chili pour observer de plus près les dix paires d’étoiles binaires dont les disques présentent une grande cavité.

