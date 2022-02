Des archéologues découvrent des fossiles de mégafaune dans une grotte en Angleterre

Des fossiles de mammouths, rhinocéros, loups, entre autres espèces, ont été découverts dans une grotte du Devon, un comté du sud-ouest de l’Angleterre, par un chercheur de l’université de Londres et une équipe d’archéologues.

Des fouilles à Sherford, une nouvelle communauté en développement depuis 2015, ont mis au jour des fossiles vieux d’environ 30 000 à 60 000 ans appartenant à des mammouths laineux et des rhinocéros, des hyènes, des chevaux, des rennes, un lièvre variable et un renard roux, donnant un incroyable rare de Grande-Bretagne pendant la dernière période glaciaire.

Fossiles de la mâchoire et des dents d’un rhinocéros laineux, peu après avoir été fouillés. Crédit : Danielle Schreve

Sherford ne compte que 5 500 maisons au cours de ses près de sept années de développement. Le Sherford Consortium a encouragé les travaux archéologiques dès le début de la construction du quartier en 2015 et est resté engagé à financer un programme continu de recherche archéologique depuis lors. Et ce sont précisément les fouilles effectuées lors des travaux d’infrastructure communautaire qui ont permis la découverte de ces fossiles.

« Trouver un système de grottes jusque-là inconnu est une découverte vraiment spéciale. Non seulement les os et les dents fossiles nous permettent de reconstituer les conditions du passé – une prairie froide et ouverte patrouillée par d’immenses troupeaux d’animaux qui paissaient et à travers laquelle les Néandertaliens puis les humains modernes chassaient – mais la connaissance de la façon dont les espèces ont réagi aux attaques rapides le changement climatique en modifiant leur aire de répartition, en évoluant ou en disparaissant, peut nous aider à prendre de meilleures décisions de conservation aujourd’hui », a déclaré le professeur Danielle Schreve, chef du département de géographie et membre du Royal Holloway Quaternary Research Center, de l’Université de Londres.

Les fossiles proviennent d’animaux qui peuvent être tombés accidentellement dans le même trou.

Ces derniers mois, un groupe d’archéologues a procédé à une analyse détaillée des découvertes. Le travail a été dirigé par une équipe d’experts, comprenant des universitaires de l’Université de Winchester et de l’Université de Manchester, d’Orion Heritage et d’AC Archaeology basée à Exeter, soutenue par le Devon County Council et le Scientific Historic Council of South West England.

Il est toujours à l’étude pour savoir si tous les fossiles découverts datent d’une période similaire ou ont existé à différents moments sur une période plus longue. Les restes de mégafaune – de grands animaux d’une période géologique éteinte – suggèrent qu’ils ont probablement rencontré une mort accidentelle, tombant à travers une fissure à la surface du sol, incapables de s’échapper.

