La taille de la Lune a peut-être été un facteur crucial pour que la Terre puisse supporter la vie

Vous avez certainement entendu dire que la Lune influence les coupes de cheveux, les grossesses, la personnalité des gens (pour ceux qui croient en l’astrologie) et même notre humeur. Que tout cela soit vrai ou non, nous ne pouvons pas en être sûrs. Cependant, en termes astronomiques (plutôt qu’astrologiques), elle a peut-être eu une responsabilité encore plus grande : nous permettre d’exister sur Terre.

La taille de la lune a créé des conditions favorables à l’émergence de la vie sur Terre, selon une étude. Image : Mr.Timmi –

C’est ce que de nombreux astronomes soutiennent depuis longtemps, sur la base d’études scientifiques. Maintenant, une nouvelle approche, publiée cette semaine dans la revue Communication Nature va plus loin, mettant en lumière que notre planète avait les bonnes dimensions pour former un si grand satellite naturel, et que précisément la taille de la Lune aurait permis l’émergence de la vie ici.

Cette étude, menée par des chercheurs de l’Université de Rochester à New York, a révélé que les planètes rocheuses d’un diamètre supérieur à 1,6 fois celui de la Terre et les planètes glacées d’un diamètre supérieur à 1,3 fois celui de notre monde sont peu susceptibles de créer des lunes qui aurait ces effets favorables à la vie sur eux.

Le climat doux sur Terre est favorisé par la Lune

Notre Lune a un rayon supérieur au quart du rayon de la Terre. C’est une proportion beaucoup plus élevée que toute autre lune de notre système solaire et de sa planète hôte. Grâce à sa grande taille par rapport à la planète, la Lune contrôle la durée du jour terrestre et gouverne les marées océaniques. Il stabilise également l’axe de rotation de la planète, qui à son tour stabilise son climat doux, qui est l’une des caractéristiques clés qu’un monde doit avoir pour soutenir la vie.

Selon les scientifiques, la Lune est née d’une collision cataclysmique d’une Terre naissante avec un monde de la taille de Mars connu sous le nom de Theia. Cet impact a réveillé une énorme quantité de matériaux, dont certains se sont transformés en vapeur en raison de la chaleur générée par l’événement.

Pendant un certain temps, ce matériau a fait le tour de la Terre dans un disque similaire au système d’anneaux de Saturne. Selon les scientifiques, le matériau de ce disque a progressivement donné naissance à des lunes plus petites, qui ont ensuite fusionné pour en former une plus grande.

Alors pourquoi des planètes plus grandes ne peuvent-elles pas atteindre le même résultat final ? Selon la recherche, basée sur la modélisation informatique, si des mondes plus vastes entrent en collision, l’énergie d’impact est telle que tout le matériau éjecté se vaporise, pas seulement une partie. Et cela fait une différence.

La grande quantité de vapeur autour de la planète crée ce que l’on appelle la traînée, qui ralentit progressivement les lunes lorsqu’elles orbitent autour de la planète, les faisant tomber à sa surface, selon l’étude. La traînée est un phénomène causé par des forces de frottement, qui agissent dans une direction parallèle à la surface de l’objet, et des forces de pression, qui agissent dans une direction perpendiculaire à la surface de l’objet.

De nouvelles découvertes pourraient aider les scientifiques à concentrer leur recherche de planètes habitables

« Nos simulations d’impact montrent que les planètes telluriques et glacées supérieures à 1,3-1,6 [o raio da Terra] produisent entièrement des disques de vapeur, qui ne parviennent pas à former une lune fractionnaire », ont déclaré les chercheurs. « Notre représentation prend en charge des modèles de formation lunaire qui produisent des disques pauvres en vapeur, et des exoplanètes rocheuses et glacées dont les rayons sont inférieurs à 1,6. [o raio da Terra] sont des candidats idéaux pour héberger des exomoons [luas orbitando planetas fora do nosso sistema solar] légèrement grand ».

Les résultats de cette étude pourraient aider les astronomes à affiner leur recherche de planètes potentiellement habitables, car ils doivent simplement se concentrer sur celles qui pourraient avoir une grande lune par rapport à leur taille.

« En comprenant les formations lunaires, nous avons une meilleure contrainte sur ce qu’il faut rechercher lors de la recherche de planètes semblables à la Terre », a déclaré Miki Nakajima, professeur adjoint de sciences de la Terre et de l’environnement à l’Université de Rochester. «Nous nous attendons à ce que les exomoons soient partout, mais jusqu’à présent, nous n’en avons confirmé aucun. Nos contraintes seront utiles pour les observations futures.

Plus de 5 000 exoplanètes ont été découvertes et aucune d’entre elles, jusqu’à présent, ne s’est avérée avoir une lune, bien que les scientifiques aient trouvé quelques candidats.

Nakajima suggère que la raison de cette absence de lunes en dehors de notre système solaire pourrait simplement être due à la taille des planètes étudiées. « La recherche d’exoplanètes s’est généralement concentrée sur des mondes de plus de six masses terrestres », a-t-elle déclaré. « Nous proposons que nous examinions plutôt des planètes plus petites, car elles sont susceptibles d’être de meilleurs candidats pour héberger des lunes fractionnaires. »

