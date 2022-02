Une étude suggère une méthode plus simple pour détecter la matière noire

Des recherches commandées par la NASA suggèrent d’envoyer un vaisseau spatial loin de la Terre pour mesurer le quotient de « force galactique » et établir ainsi un moyen plus simple de trouver la matière noire insaisissable.

La chose intéressante est que nous connaissons déjà la « force galactique » – ce nom est attribué à la somme résultante de toute la force gravitationnelle de la matière ordinaire et de la matière noire. Selon l’étude, nous savons déjà comment calculer ce nombre, mais nous avons besoin des données correctes pour le faire.

L’envoi d’un vaisseau spatial à une distance relative de la Terre pourrait être une nouvelle façon de détecter la matière noire, selon une étude de la NASA (Image : Dotted Yeti/)

Comme nous en avons déjà parlé dans d’autres matières, la matière noire représente entre 25% et 27% de l’univers connu et, comme un trou noir, la lumière n’interagit pas avec elle. Pour cette raison, la matière noire ne peut pas être observée directement et sa détection dépend en grande partie de son influence sur les objets qui l’entourent.

Selon Edward Belbruno et Jim Green, les co-auteurs de l’étude, la NASA pourrait envoyer un vaisseau spatial à une distance de 100 unités astronomiques (UA) – soit 100 fois la distance entre la Terre et le Soleil (149 597 870,70 en termes pratiques) – et une fois la distance désirée étant atteinte, il larguerait une boule réfléchissante capable de ne détecter que la force galactique.

« Le vaisseau spatial lui-même serait soumis à la force galactique ainsi qu’aux forces thermiques des isotopes radioactifs dans son noyau, donc si nous soustrayons la force thermique, les chercheurs pourraient évaluer comment la force galactique est liée aux déviations de trajectoire entre la balle et le vaisseau spatial. ”, ont déclaré les auteurs, notant l’utilisation de lasers pour identifier ces déviations.

La mission proposée dans l’étude est hypothétique, du moins pour l’instant, mais ce serait un moyen viable d’étudier précisément la matière noire. Bien sûr, il ne serait pas le seul à le faire : les (très réels) télescopes spatiaux James Webb et Nancy Grace Roman (NASA), ainsi que le télescope Euclid, de l’agence spatiale européenne (ESA), consacreront également une partie de leurs capacités à étudier la composante insaisissable de l’univers.

Pourtant, Belbruno dit que « si vous pouviez envoyer un vaisseau spatial dans l’espace lointain pour détecter la matière noire, ce serait toute une découverte ».

L’étude complète est disponible dans la revue scientifique Avis mensuels sur la Royal Astronomical Society.

