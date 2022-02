Télescope spatial James Webb : commence l’alignement des segments qui forment le miroir primaire

Il est presque prêt à révolutionner la science spatiale ! Récemment, des photons d’étoiles lointaines ont été détectés par l’instrument Near Infrared Camera (NIRCam) du télescope spatial James Webb (JWST), selon les informations de la NASA. L’agence spatiale américaine a souligné qu’il s’agissait d’une étape majeure, jetant les bases de l’alignement de l’observatoire.

Le miroir primaire de James Webb est composé de 18 cellules de béryllium, recouvertes d’une très fine couche d’or. Crédits : NASA/Chris Gunn

« Cette étape est la première de nombreuses étapes pour capturer des images initialement floues et les utiliser pour ajuster lentement le télescope », a déclaré l’agence dans un communiqué publié mercredi. « C’est le début du processus, mais jusqu’à présent, les premiers résultats correspondent aux attentes et aux simulations. »

Le miroir primaire de 6,5 mètres de large du télescope est composé de 18 segments hexagonaux, qui ont été lancés dans une configuration « pliée » et dépliés après que le télescope a atteint l’espace. Le processus d’alignement fera fonctionner tous ces segments comme une seule surface de collecte de lumière, ce qui n’est pas une mince affaire.

« Pour fonctionner ensemble comme un seul miroir, les 18 segments de miroir primaire du télescope doivent être comparés à une fraction d’une longueur d’onde de lumière – environ 50 nanomètres », explique le communiqué de l’agence. « Pour mettre cela en perspective, si le miroir principal de Webb était de taille américaine, chaque segment serait de taille texane, et l’équipe devrait aligner la hauteur de ces segments de taille texane les uns avec les autres avec une précision d’environ 3,8 centimètres » .

En termes comparatifs plus proches de nous, si le JWST avait la taille du Brésil, chaque segment hexagonal serait un peu plus grand que l’état du Minas Gerais.

L’équipe de la mission mettra encore en service quatre autres instruments du télescope James Webb.

Le processus d’alignement comporte sept phases, qui seront essentielles à la capture d’image de l’étoile HD 84406, choisie comme première cible JWST de la NASA. L’équipe de mission prendra des photos de l’étoile avec chacun des 18 segments de miroir, puis utilisera ces informations pour déplacer les segments vers leurs positions correctes.

La NASA considère le JWST comme le successeur de son emblématique télescope spatial Hubble, qui fait le tour de la Terre depuis avril 1990. Cela ne signifie pas que Webb est un « remplacement » de l’observatoire vieillissant. Alors que Hubble voit le cosmos principalement en lumière visible et ultraviolette, le nouveau télescope spatial se concentrera sur l’infrarouge – des longueurs d’onde que nous ressentons comme de la chaleur. La « succession » est davantage une question sur laquelle l’agence concentrera ses plus grands efforts et son attention à l’avenir.

Selon la NASA, l’alignement n’est pas la dernière étape du parcours du JWST vers le statut opérationnel ; l’équipe de la mission devra également mettre en service les quatre instruments scientifiques du télescope. Ces travaux devraient être achevés fin juin ou début juillet, date à laquelle l’observatoire en orbite commencera sa mission scientifique tant attendue, au cours de laquelle il étudiera les premières étoiles et galaxies de l’univers, examinera les atmosphères des exoplanètes, à proximité, ainsi comme une variété d’autres recherches à fort impact.

