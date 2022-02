Des chercheurs obtiennent les premières images à résolution atomique de molécules extraterrestres

Les météorites sont des fragments d’astéroïdes ou de comètes qui atteignent la surface de la Terre intacts. Ce sont les restes de la formation du système solaire et les molécules qu’ils transportent fournissent des indices sur l’histoire de ce système. Ces indices sont désormais un peu plus faciles à analyser, grâce aux travaux d’IBM Research en collaboration avec une équipe multinationale de chercheurs, publiés dans la revue Meteoritics and Planetary Science.

La plupart des météorites primitives sont restées pratiquement inchangées depuis leur formation il y a des milliards d’années. Ce sont comme des machines à remonter le temps qui nous donnent accès au passé lointain de l’émergence des planètes en orbite autour du Soleil. Une partie de la cargaison que les météorites emportent avec elles est de la matière organique (molécules composées de carbone, pas nécessairement liées à des organismes vivants), et cette la matière est peut-être arrivée sur la Terre primitive jouant un rôle important dans les origines de la vie.

Les chercheurs d’IBM Research ont publié une étude de la matière organique dans les météorites en utilisant, pour la première fois, la microscopie à force atomique (AFM) à ultra-haute résolution. L’équipe a examiné des échantillons de la célèbre météorite Murchison, qui s’est écrasée dans la petite ville australienne du même nom en septembre 1969, et a profité des capacités uniques de l’AFM pour visualiser et identifier des molécules individuelles.

Leurs découvertes – obtenues par un groupe multinational de chercheurs, dont l’équipe IBM à Zurich, en Suisse – fournissent une preuve de concept montrant que l’AFM peut résoudre et identifier des molécules individuelles d’origine météoritique.

La capacité de l’AFM à identifier une molécule individuelle signifie qu’il peut détecter des traces de substances qui seraient manquées par d’autres techniques. Cela devient plus important lorsque l’échantillon est rare, comme dans le cas des météorites, et encore plus pour les matériaux qui reviennent avec les missions spatiales.

Il y a environ 12 ans, l’équipe d’IBM a fait progresser l’utilisation de l’AFM pour visualiser des molécules individuelles à une résolution atomique. En étudiant des échantillons liés au pétrole brut et à la suie, qui contiennent une grande diversité de molécules, ils ont commencé à tirer parti de la sensibilité de l’AFM à une seule molécule.

L’un de leurs espoirs était d’identifier des molécules individuelles d’origine extraterrestre, alors ils ont commencé à chercher des échantillons possibles pour enquête, ainsi que des collaborateurs ayant une expertise en météorite pour les aider à obtenir les bons échantillons, interpréter leurs résultats et les comparer à ce qu’ils ont vu. connaît les molécules des météorites grâce à d’autres techniques. Cela les a conduits à Scott Sandford et Aaron Burton de la NASA, à Henderson Cleaves de l’Institut de technologie de Tokyo et à Grégoire Danger d’Aix-Marseille Université.

Dans leurs premières expériences, ils ont tenté d’étudier des molécules sublimées directement à partir de poussière de météorite non transformée. C’était difficile car les météorites contiennent une quantité relativement faible de matière organique qui peut être détectée par l’AFM. Cependant, ils ont pu le faire avec certaines molécules, ce qui leur a donné l’assurance qu’ils pouvaient imager des composés organiques extraterrestres avec la technique.