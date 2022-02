Meteor traverse le ciel de trois états du nord-est du Brésil

Mercredi dernier (2), les cieux de trois États brésiliens de la région du Nord-Est ont été illuminés par le passage d’un météore qui a été aperçu à Paraíba à Pernambuco et Ceará. L’événement a été observé dans au moins sept villes.

Selon le directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (Bramon, acronyme en anglais), Marcelo Zurita, chroniqueur Apparence numériqueLa trajectoire de la boule de feu était au sud-ouest du nord-est, se dirigeant vers les municipalités de Patos et de Santa Luzia, à Paraíba.

https://www.youtube.com/watch?v=1b-rpydgyk8

Zurita, qui est également présidente de l’Associação Paraibana de Astronomia, explique que le ciel clair dans ces régions cette semaine a aidé à l’observation du météore, mais ces phénomènes se produisent rarement à cette période de l’année. « A l’heure actuelle, personne ne connaît la raison exacte, il y a peu d’enregistrements de météores. Ils réapparaissent fin mars. «

Selon Zurita, le premier signalement de ce météore a été fait par Thalles Oliveira, un internaute de Crato, Ceará, dans le groupe Facebook BRAMON, qui a rapporté avoir vu le passage d’une « comète ».

Image: Facebook Bramon

« D’après la description de votre message, ce que Thalles a vu était en fait un météore », explique Zurita (voir comment différencier). Sachant cela, les chercheurs ont analysé les images des caméras de la plate-forme de surveillance du climat en direct et ont confirmé que le météore signalé par la netizura s’était bien produit.

Bien qu’il n’ait pas provoqué une lueur très intense, ce qui attire l’attention dans la survenue de ce phénomène, c’est précisément le fait qu’il ne s’agit pas d’un moment de nombreux records.

« Nous n’avons pas d’analyses plus détaillées sur le météore, mais ce que nous pouvons voir des images, c’est qu’il s’est produit dans l’arrière-pays de Paraíba et que sa trajectoire se termine entre Patos et Santa Luzia », ​​a déclaré Zurita, qui estime que L’objet qui a généré l’événement était une roche spatiale sur la taille d’une orange. «Et certainement, il était complètement vaporisé dans le passage de l’atmosphère. Si quelque chose est parti, ce ne serait que de petits fragments de quelques grammes. «

Ce météore n’a pas été enregistré par Bramon. Zurita explique que cela arrive parfois, principalement à cause des nuages ​​dans les régions où sont positionnées les caméras, et que l’organisation reçoit toujours des rapports comme celui d’un habitant de Ceará, ce qui aide au travail. « Bramon reçoit toujours ce type de rapport par des réseaux sociaux et par un formulaire en ligne que nous mettons à la disposition de cela. »

