Ces 11 diapositives ont convaincu Boris Johnson que la crise climatique est réelle et provoquée par l’homme

Le Premier ministre britannique Boris Johnson était sceptique quant au changement climatique mais a changé d’avis grâce à 11 diapositives. Aujourd’hui, ils étaient publics.

Il y a des leaders politiques qui ont conquis – et des rôles institutionnels prestigieux – en occupant (aussi) des positions négationnistes et non scientifiques lors des meetings de campagne électorale. Parmi eux figurent l’ancien président américain Donald Trump, le président brésilien Jair Bolsonaro et l’actuel locataire du 10 Downing Street, le Premier ministre britannique Boris Johnson. Ce dernier, par exemple, dans un article écrit en 2015 dans le Daily Telegraph, affirmait que la chaleur anormale de cet hiver-là n’avait « rien à voir avec le réchauffement climatique », alors qu’en 2013 il disait même avoir « l’esprit ouvert » que le La Terre pourrait se diriger vers une mini ère glaciaire, plutôt que vers l’apocalypse climatique dans laquelle nous nous précipitons. En bref, sa position était largement sceptique à l’égard du changement climatique, un peu comme celle de Trump. Mais en 2019, peu après son investiture, le Premier ministre britannique a radicalement changé de mentalité, se disant convaincu non seulement de l’existence du réchauffement climatique, mais aussi de la responsabilité de l’homme, du fait des émissions constantes de gaz à effet de serre. En conférence de presse en 2021, il avait souligné avoir été littéralement électrocuté sur la route de Damas, grâce à un briefing présenté par les conseillers scientifiques du gouvernement.

Aujourd’hui, il est enfin possible de consulter les 11 diapositives de cette présentation éclairante, qui a permis à Boris Johnson d’embrasser pleinement les thèses scientifiques sur la crise climatique, comme l’a amplement démontré son discours d’ouverture à la COP26, la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui s’est tenue en novembre. 2021 à Glasgow, en Écosse. Le mérite d’avoir rendu ces diapositives publiques revient à Carbon Brief, un projet britannique spécialisé dans la diffusion scientifique des données climatiques. Ses dirigeants ont en effet présenté au gouvernement un soi-disant FOI (liberté d’information), un acte de déclaration d’informations confidentielles considérées comme d’intérêt public. Et un document capable de faire changer d’avis un sceptique convaincu sur le changement climatique l’est certainement, d’autant plus si l’on pense à la généralisation du déni (non seulement sur le climat, mais aussi sur la pandémie de COVID-19) et à la très grave risques auxquels nous sommes confrontés en raison des émissions de gaz à effet de serre. Pour se rendre compte de l’effet que les 11 diapositives ont eu sur Johnson, il suffit de lire sa propre déclaration concernant cette présentation : « Je leur ai demandé de tout regarder et, si vous regardez la tendance presque verticale à la hausse de la température, le changement climatique anthropique est très difficile à concours. C’était un moment très important pour moi ». Mais qu’y a-t-il réellement sur ces diapositives ?

Dans le premier, celui évoqué par le Premier ministre britannique, il y a quelques graphiques du Met Office Hadley Center, dans lesquels on voit clairement l’envolée spectaculaire des courbes relatives à la température moyenne, à l’élévation du niveau de la mer et aux concentrations atmosphériques de carbone dioxyde de carbone (CO2). Le niveau de la mer, par exemple, a augmenté de 60 millimètres de 1995 à 2020, tandis que le CO2 a augmenté de 320 parties par million en 1960 pour atteindre plus de 400 parties par million (par mètre cube d’air) en 2020. Les températures moyennes entre 1850 et 2020 ont augmenté de 1,4 ° C. Rappelons que les contenir à moins de 1,5°C (maximum 2°C) est le but pour éviter les conséquences les plus catastrophiques du réchauffement climatique. Dans la deuxième diapositive, on voit plutôt quelle aurait été l’évolution de la température sans la contribution des activités humaines, dont les émissions ont « explosé » depuis la révolution industrielle. D’autres graphiques montrent la perte de glace de mer arctique entre 1980 et 2020 ; la fréquence accrue des vagues de chaleur extrême; la hausse des températures attendue d’ici la fin du siècle si nous ne faisons rien et les impacts spécifiques de la crise climatique sur le Royaume-Uni. Vous pouvez consulter toutes les diapositives en cliquant sur le lien suivant. La présentation, qui s’est tenue au 10 Downing Street, a été donnée par le premier conseiller scientifique du gouvernement britannique, Sir Patrick Vallance, qui a manifestement réussi à être très persuasif compte tenu du changement radical de cap de Boris Johnson. Les données présentées sont d’ailleurs irréfutables.