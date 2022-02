Des scientifiques affirment que l’eau de la Terre était ici avant la Terre

Environ 71% de notre planète est recouverte d’eau, ce qui nous amène à nous demander comment tout ce volume a pu être créé. La réponse, selon une étude internationale rédigée par plusieurs institutions, est simple : toute cette eau était déjà là avant même que la Terre n’existe.

Selon le matériau, environ 200 000 ans après la naissance de notre système solaire – c’est-à-dire bien avant le début des formations planétaires – il y avait déjà des réservoirs de vapeur d’eau dans l’espace et, selon les analyses publiées, ce réservoir aurait la même signature isotopique trouve dans l’eau de la Terre.

Bien qu’elle représente plus de 70 % de notre planète, l’eau est bien plus ancienne que la Terre et son origine remonte aux premiers jours de notre système solaire (Image : Peter Bocklandt/)

L’étude a impliqué des chercheurs de Commissariat aux énergies alternatives et à l’énergie atomique (CEA), de l’Université Paris-Saclay, Université de Pau, en France (UPPA), et a également été soutenu par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).

Le processus, en un mot, impliquait de suivre la composition isotopique de l’eau jusqu’au début du système solaire, le long des régions intérieures où la Terre et d’autres planètes se sont finalement formées. Et cela a été possible grâce à l’analyse de l’une des plus anciennes météorites de notre système, en utilisant une nouvelle méthode, développée spécifiquement pour cette étude.

Le résultat a été l’identification de deux réservoirs contenant de la matière qui a donné naissance à tout notre système. Dans l’un d’eux, il y avait beaucoup de gaz solaire. Dans l’autre, il y avait du matériel enrichi en vapeur d’eau. Ce réservoir a été formé par l’afflux d’eau interstellaire dans les régions les plus internes du système solaire, où tout est absurdement plus chaud.

Ce liquide est venu « recouvert » d’un type de protection qui a fini par céder et exposer cette eau aux changements qui lui ont fait acquérir la signature isotopique que nous connaissons aujourd’hui. En d’autres termes : « L’eau de la Terre » existait déjà avant que la « Terre » n’existe.

Les détails de l’étude ont été publiés par la revue scientifique la nature.

