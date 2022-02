Un astronaute de la NASA établira un record pour les femmes noires dans l’espace

L’astronaute de la NASA Jessica Watkins établira un record digne d’être préservé en tant que première femme noire à vivre longtemps dans l’espace. En avril, le spécialiste volera à bord de la mission Équipage-4exploité par SpaceX, vers la Station spatiale internationale (ISS), où il vivra et travaillera pendant environ six mois.

Ce sera le premier voyage de Watkins, qui est également membre du programme Artemis – l’effort de la NASA pour renvoyer l’homme sur la Lune.

Lire aussi

L’astronaute Jessica Watkins, micro à la main, sera la première femme noire en mission prolongée : dans le cadre de la mission Crew-4, elle passera six mois sur la Station spatiale internationale (Image : NASA/Handout)

« Je pense qu’il est important de reconnaître cette réalisation de notre agence et de notre pays, afin que nous sachions que nous construisons la fondation qui a été lancée par toutes les femmes astronautes noires qui sont venues avant moi », a déclaré Watkins à la radio NPR. « Je me sens vraiment honoré d’être une petite partie de cet héritage, mais aussi d’être un membre égal avec le reste de l’équipe. »

Bien qu’elle ne soit pas la première astronaute noire – ou femme – dans l’espace, Watkins est honorée d’être la première à effectuer une mission à long terme. Avant elle, il y a 30 ans (1992), Mae Jemison était la première femme noire au monde à quitter la Terre. Depuis, seules trois autres ont réitéré l’exploit : Stephanie Wilson et Joan Higginbotham, pour la NASA et, plus récemment, Sian Proctor, pour la mission privée. inspiration4.

Sur les 250 astronautes qui ont voyagé vers l’ISS, seuls 10 avaient la peau noire. Aujourd’hui, le corps des astronautes de la NASA compte trois femmes noires, mais à l’exception de Watkins, les autres n’ont pas encore volé. Ce sont Yvonne Cagle et Jeanette Epps. Cagle n’a été appelé pour aucune mission jusqu’à présent, tandis qu’Epps a une chaise affectée à la mission. Starliner-1. Bien qu’elle ait été sélectionnée en 2020, le lancement de la mission a été retardé de 2022 à 2023 en raison de problèmes rencontrés avec le vaisseau spatial Starliner de Boeing.

La mission Crew-4, dont Jessica Watking sera la spécialiste, devrait être lancée le 15 avril 2022. La mission mettra en vedette une autre femme, l’Italienne Samantha Cristoforetti de l’ESA, qui a été nommée commandant de bord.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !