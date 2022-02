Nouvelle variante agressive du virus VIH découverte en Europe : elle évolue en sida en deux fois moins de temps

Une nouvelle variante agressive du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) a été identifiée en Europe, qui conduit au sida en deux fois moins de temps que les autres souches.

Une nouvelle variante du virus VIH a été découverte en Europe, aux Pays-Bas. Appelé « VB », il s’agit d’une variante significativement plus agressive des souches du même sous-type génétique (B) que l’agent pathogène, car il est capable de faire progresser l’infection au stade avancé (SIDA) à un rythme pratiquement doublé. Heureusement, les médicaments antirétroviraux utilisés pour combattre les autres lignées du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) restent efficaces, ce qui rend la nouvelle souche gérable avec un diagnostic précoce.

Pour découvrir et décrire la nouvelle variante du virus VIH, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Département de médecine « Nuffield » de l’Université d’Oxford, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’INSERM – PSL Research University of Paris, l’European Bioinformatics Institut – Wellcome Genome Campus, l’Institut Karolinska de Stockholm et de nombreux autres instituts. Les principaux auteurs de l’étude – dont l’expert en génétique statistique et dynamique des pathogènes Chris Wymant et l’épidémiologiste spécialisé dans les maladies infectieuses Christophe Fraser – font tous partie de BEEHIVE, un projet né en 2014 dans le but de comprendre plus en profondeur l’épidémiologie , caractéristiques biologiques et évolutives du virus VIH, responsable du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA).

Les scientifiques ont identifié la nouvelle variante VB lors de l’analyse des données génétiques téléchargées dans la base de données du projet, la trouvant initialement chez 17 patients, dont 15 des Pays-Bas, un de Suisse et un de Belgique. À partir de tests sur des échantillons de sang, il a été déterminé que ces patients avaient tous une concentration virale significativement plus élevée que les autres, un détail lié aux particularités de la nouvelle souche. Le nombre de séropositifs avec la variante BV est passé à plus de 100 après une analyse des données d’ATHENA, une cohorte d’observation nationale de cas de VIH aux Pays-Bas.

Comme indiqué, la principale menace de la nouvelle variante est la capacité de faire progresser l’infection au stade avancé à un rythme plus rapide. En d’autres termes, avec la variante VB, le SIDA est atteint en premier après l’infection. Le virus VIH est connu pour infecter et détruire les cellules CD4 du système immunitaire, entraînant une immunodépression. Le nombre de cellules CD4 chez les patients infectés par la variante VB diminue d’environ le double de celui des infections causées par d’autres souches du sous-type B du virus. Selon les chercheurs, du fait de cette agressivité marquée, l’évolution vers le SIDA sans aucun traitement médicamenteux se produirait en 2 à 3 ans à compter du diagnostic, alors que cette affection survient normalement en moyenne en 6 à 7 ans. « Cette lignée virale, apparemment apparue de novo à la fin du dernier millénaire, montre des changements importants dans le génome affectant près de 300 acides aminés, rendant difficile de discerner le mécanisme de haute virulence », expliquent les scientifiques dans le résumé de l’étude. . Les chercheurs précisent qu’il est issu d’une mutation et non d’une recombinaison.

Heureusement, comme indiqué, la variante VB peut facilement être contenue avec des traitements anti-VIH standard. Les scientifiques ont profité de cette découverte pour souligner l’importance d’un accès universel aux soins, de tests réguliers pour les personnes à haut risque de VIH et d’un diagnostic précoce, surtout indispensable contre une variante aussi agressive et, en perspective, aussi contre d’autres qui pourraient émerger dans l’avenir. Les détails de la recherche « Une variante hautement virulente du VIH-1 circulant aux Pays-Bas » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Science.