La vie est-elle venue de l’espace ? Spatial Gaze discute de la « panspermie »

Comment la vie sur Terre est-elle apparue ? Nous n’avons toujours pas de réponse définitive, mais l’une des nombreuses théories qui tentent d’expliquer ce mystère est la panspermie, le concept selon lequel la vie est née « là-bas », quelque part dans l’univers, et qu’elle a atteint notre monde, et peut-être d’autres ., « auto-stop » sur les comètes et les astéroïdes. Ce vendredi (4) Olhar Espacial abordera cette idée.

Parlons à Gabriel Gonçalves. Titulaire d’un diplôme et d’une maîtrise en génie chimique de l’Université fédérale de São Carlos (UFSCar), il est actuellement doctorant à l’Université de São Paulo (USP), avec une spécialisation en astrobiologie et météoritique, travaillant principalement sur l’étude de l’interaction entre les micro-organismes et les météorites.

Image : madartzgraphics (Pixabay)



Présenté par Rafael Rigues, rédacteur en chef de Science et Espace chez Netcost-Security, et par Marcelo Zurita, président de l'Association Paraiba d'Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d'Astronomie; directeur technique de Bramon — Réseau brésilien d'observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l'Asteroid Day Brazil

