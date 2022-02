Une nouvelle météorite brésilienne découverte via Facebook

La météorite brésilienne la plus récente a été officialisée le 29 par la Meteoritical Society. Il s’agit de la météorite Conceição do Tocantins, découverte en octobre 2020, dont la première identification a été faite grâce à un post Facebook.

La météorite a été découverte par un prospecteur dans une ferme de la zone rurale de Conceição do Tocantins (TO). Il a utilisé un détecteur de métaux pour chercher de l’or et a fini par trouver un étrange morceau de métal, pesant près d’un demi-kilo, enfoui à environ 30 cm dans le sol.

Histoire

Soupçonnant qu’il s’agissait d’une météorite, un membre de la famille du prospecteur a cherché de l’aide sur les réseaux sociaux et a trouvé le groupe Meteorite Hunters sur Facebook. Elle a posté quelques photos de l’objet dans le groupe, ce qui a fini par attirer l’attention de Gabriel Gonçalves, doctorant à l’USP (Université de São Paulo) et spécialiste de ces roches spatiales. Selon Gabriel, il doutait que cet échantillon puisse ou non être une météorite. Par conséquent, il a pensé qu’il valait la peine de tester le matériel.

Pour qu’une analyse de cette éventuelle météorite soit effectuée, il faudrait obtenir un échantillon, mais le propriétaire de la pièce n’était pas prêt à attendre et voulait la vendre au plus vite. C’est alors que fut appelé le collectionneur, chercheur et passionné André Moutinho. Il effectue les tests chimiques qui confirment son origine spatiale et acquiert la pièce qui sera analysée au Canada.

Cependant, une articulation en partenariat avec des chercheurs de l’Université d’Alberta (Canada) a permis que l’analyse soit menée conjointement au Brésil, par un groupe de chercheurs de l’Université Fédérale d’Ouro Preto (UFOP), Université de São Paulo (USP), Universidade State of Campinas (UNICAMP) et qui comprenait également André Moutinho. C’était la première fois que des analyses chimiques nécessaires à la classification d’une météorite ferreuse étaient réalisées au Brésil.

Analyse et classification de la météorite Conceição do Tocantins

La météorite Conceição do Tocantins est une météorite métallique, essentiellement composée de fer et de nickel, en plus d’autres matériaux en plus faible concentration. Il a été classé comme hexaédrite IIAB. Les météorites IIAB ont la plus faible concentration de nickel parmi les météorites métalliques.

Par coïncidence, il y a un autre hexaédrite IIAB qui a été trouvé en 2015, dans la municipalité d’Arrais, TO, à moins de 100 km de Conceição do Tocantins. Cela a soulevé le soupçon que la roche trouvée par le prospecteur pourrait ne pas être une nouvelle météorite, mais un fragment de la météorite d’Arrais.

Or, l’analyse géochimique a montré que la concentration d’iridium dans la roche trouvée en 2020 est 15 fois plus élevée qu’à Arrais, ce qui a été décisif pour prouver qu’il s’agissait bien d’une nouvelle météorite.