Un « tir à la corde » électromagnétique illumine l’atmosphère de Jupiter, selon une étude

Une étude publiée dans Journal of Geophysical Research: Space Physics révèle un « tir à la corde » complexe formant des aurores lumineuses dans la haute atmosphère de Jupiter. Comme base de la recherche, une combinaison de données du vaisseau spatial Juno de la NASA et du télescope spatial Hubble a été utilisée.

Illustration du mécanisme derrière le « tir à la corde » de Jupiter – le cycle de courant délicat entraîné par la rotation rapide de Jupiter et la libération de soufre et d’oxygène des volcans sur Io, l’une de ses lunes. Crédit : Emma Bunce/Stanley Cowley/Jonathan Nichols/Université de Leicester.

L’article scientifique décrit le cycle de courant délicat de Jupiter entraîné par la rotation rapide de la planète et la libération de soufre et d’oxygène des volcans sur Io, l’une de ses lunes.

Des chercheurs de l’École de physique et d’astronomie de l’Université de Leicester au Royaume-Uni ont utilisé les données de l’enquête sur le champ magnétique (MAG) de Juno, qui mesure le champ magnétique de la planète à partir de l’orbite qui l’entoure, et les observations du spectrographe d’imagerie de Hubble.

La recherche fournit des preuves accablantes que les puissantes aurores de Jupiter sont associées à un système de courant électrique qui entre en concurrence avec la magnétosphère, la région dominée par le champ magnétique massif de la planète.

Jupiter tourne sur lui-même beaucoup plus vite que la Terre

«Nous avons des théories reliant ces courants électriques et les puissantes aurores de Jupiter depuis plus de deux décennies, et c’était tellement excitant de pouvoir enfin les tester en recherchant cette relation dans les données. Et quand nous avons comploté l’un contre l’autre, j’ai failli tomber de ma chaise quand j’ai vu à quel point le lien était clair », a déclaré Jonathan Nichols, auteur correspondant de l’étude. « C’est excitant de découvrir cette relation car elle nous aide non seulement à comprendre comment fonctionne le champ magnétique de Jupiter, mais aussi ceux des planètes en orbite autour d’autres étoiles, pour lesquelles nous avons déjà utilisé les mêmes théories, et maintenant avec une confiance renouvelée. »

Malgré sa taille énorme – avec un diamètre plus de 11 fois supérieur à celui de la Terre – Jupiter fait une révolution complète sur lui-même environ toutes les neuf heures et demie. Io est similaire en taille et en masse à la lune de la Terre, mais orbite autour de Jupiter à une distance moyenne de 422 000 km, soit environ 10 % plus loin que notre satellite naturel. Avec plus de 400 volcans actifs, Io est l’objet le plus géologiquement actif du système solaire.

« Ces résultats passionnants sur la façon dont les aurores de Jupiter se produisent témoignent de la puissance de la combinaison des observations terrestres de Hubble avec les mesures de Juno. Les images des télescopes spatiaux fournissent un large aperçu, tandis que Juno enquête de près », a déclaré cott Bolton du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA et chercheur principal de la mission Juno. « Ensemble, ils forment une super équipe ! »

Une grande partie de la matière libérée par Io est propulsée loin de Jupiter par le champ magnétique en rotation rapide de la planète, et à mesure qu’elle se déplace vers l’extérieur, sa vitesse de rotation a tendance à ralentir.

Les chercheurs ont comparé la luminosité de l’émission aurorale principale de Jupiter à des mesures simultanées du courant électrique circulant dans la magnétosphère loin de la plus grande planète du système solaire au cours d’une première partie de la mission de Juno.

Stan Cowley est professeur émérite de physique solaire-planétaire à l’Université de Leicester et l’un des co-auteurs de l’étude, et il a analysé la puissante aurore de Jupiter pendant 25 ans. « Ayant plus de cinq ans de données en orbite du vaisseau spatial Juno, ainsi que des données d’images aurorales de Hubble, nous avons maintenant le matériel à portée de main pour examiner en détail la physique générale de l’environnement de plasma extérieur de Jupiter, et plus à venir de La quête étendue de Juno, en cours. Nous espérons que notre travail actuel sera suivi par de nombreux autres explorant ce trésor pour une nouvelle compréhension scientifique.

