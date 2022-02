Black Beauty : Une météorite de Mars conserve des indices de vie sur la planète pendant des milliards d’années

Des chercheurs de l’Université Curtin en Australie ont étudié une météorite martienne de 320 g découverte en Afrique en 2013. Aujourd’hui, ils ont publié un article scientifique dans Avancées scientifiques dans lequel ils révèlent des nouvelles sur le rock, qui s’appelle Black Beauty.

Selon l’article, ils ont trouvé la première preuve de dommages causés par des impacts de haute intensité sur la météorite qui se sont produits alors qu’elle était encore sur Mars et lorsqu’elle est tombée sur Terre. Les résultats pourraient avoir des implications pour comprendre quand des conditions propices à la vie ont pu exister – si elles existaient – dans la formation de notre prochain.

Carte des éléments combinés du morceau de la météorite martienne NWA 7034 analysée dans l’étude, avec le fer en rouge, le calcium en vert, le magnésium en bleu. Les lignes tracées esquissent des clastiques représentatifs supérieurs à 1 mm. Les reflets montrent l’emplacement du grain de zirconium déformé par le choc. Image : Progrès scientifiques

Morgan Cox, doctorant au Curtin Space Science and Technology Center (SSTC) de la School of Earth and Planetary Sciences, est l’auteur principal de l’étude. Il a décrit la météorite comme une collection de fragments de rochers brisés et de minéraux, principalement du basalte, qui se sont solidifiés en une roche au fil du temps.

Le zirconium présent dans la roche noire de Mars montre des signes de forts impacts

Dans cette roche, officiellement nommée NWA 7034 (parce qu’elle a été trouvée en Afrique du Nord-Ouest), du zirconium a été trouvé. Les scientifiques ont examiné des grains de ce minéral et identifié des preuves de dommages qui ne se produisent que lors d’impacts de météorites importants.

Selon Cox, la déformation par choc à haute pression n’a jamais été trouvée dans les minéraux contenus dans la Black Beauty. « Cette découverte de dommages causés par les chocs dans un zirconium martien vieux de 4,45 milliards d’années fournit de nouvelles preuves des processus dynamiques qui ont affecté la surface du début de Mars », a déclaré le chercheur.

« Le type de dommage par choc identifié dans le zirconium martien implique un jumelage et a été signalé sur tous les sites d’impact majeurs sur Terre, y compris celui du Mexique qui a tué les dinosaures, ainsi que sur la Lune, mais jamais sur Mars », a révélé Cox. .

Selon le géologue, géochimiste et planétologue Aaron Cavosie, chercheur principal au SSTC de Curtin et co-auteur de l’étude, la présence de grains de zirconium dans la météorite a fourni des preuves physiques d’impacts importants sur Mars primitif, ce qui a eu des implications pour l’habitabilité de la météorite jeune planète.

« Des études antérieures sur le zirconium dans les météorites martiennes ont proposé que des conditions propices à la vie aient pu exister il y a 4,2 milliards d’années sur la base de l’absence de dommages de choc définitifs », a déclaré Cavosie.

« Mars est restée soumise à des bombardements par impact après cette période, à une échelle connue pour provoquer des extinctions massives sur Terre. Le zirconium que nous décrivons fournit des preuves de tels impacts, et met en évidence la possibilité que la fenêtre d’habitabilité se soit produite plus tard qu’on ne le pensait auparavant, coïncidant peut-être avec des preuves d’eau liquide sur Mars il y a 3,9 à 3,7 milliards d’années ».

