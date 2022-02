Une ancienne startup administrateur de la NASA veut créer une base sur la Lune

Tout comme dans les comics, personne ne reste mort longtemps, à la NASA, ce sont vos retraités qui se remettent au travail avec quelque chose lié à l’espace : cette fois, la référence va à Steve Jurczyk, ancien administrateur de l’agence spatiale américaine qui, après avoir pris sa retraite en mai 2021, a fondé une startup ambitieuse de créer une base sur la Lune.

L’entreprise s’appelle « Espace quantique” et Jurczyk répond pour elle en tant que fondatrice et PDG. Selon lui, l’objectif de l’entreprise est de construire divers « assistants robotiques » pour effectuer une série de missions après avoir été envoyés sur la Lune – comme fournir un signal Internet, collecter des données ou ravitailler des navires et d’autres véhicules.

