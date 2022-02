Comment un film a sauvé une navette spatiale de la NASA d’une mort certaine

quand tu regardes le film chute de lune dans les salles vendredi prochain (4), sachez que la navette spatiale qui apparaît comme la pièce maîtresse du long métrage n’est pas seulement un montage hollywoodien, ni un objet d’infographie avancée (CGI) – mais le véritable véhicule qui Il était autrefois utilisé par astronautes de la NASA.

Mettant en vedette Halle Berry, Patrick Wilson et John Bradley (et réalisé par Roland Emmerich), le film a réussi à utiliser un véritable vaisseau pour ses parties les plus importantes. D’après une interview accordée par Emmerich lui-même aux studios Lionsgate – dans le cadre de la promotion du long métrage -, tout semble être arrivé par une heureuse coïncidence.

« Nous n’avons pas construit cette cabane, nous l’avons acquise. Nous l’avons trouvé dans un musée en Floride, mais ce musée a déclaré faillite, alors nous sommes allés les voir et leur avons demandé : ‘Pouvons-nous avoir la cabane ?’ », a déclaré le directeur.

Dans chute de lune, un théoricien du complot a finalement raison lorsqu’il découvre qu’une force mystérieuse et intelligente a fait sortir la Lune de son orbite, la projetant vers la Terre. Afin d’éviter la catastrophe qui détruira sûrement l’humanité, deux astronautes (Berry et Wilson) et le complotiste (Bradley) se rendent sur notre satellite à bord d’une navette spatiale.

Une navette spatiale, soit dit en passant, qui faisait partie d’une flotte qui a vu 135 missions dans l’espace.

« C’était génial parce que nous avions beaucoup de détails que nous avons pu filmer », a déclaré Emmerich à Space.com. « Plus personne ne peut faire ça, pas même un grand décorateur de décors. ce serait trop compliqué [fazer algo parecido]. Nous étions donc vraiment excités lorsque nous avons entendu parler d’un cockpit d’entraînement au vol de navette spatiale.

Selon Halle Berry, malgré la disponibilité de plusieurs éléments de la navette, les acteurs du casting ont été surpris par la petitesse de l’intérieur : « nous savons que nous touchons des boutons utilisés par de vrais astronautes et utilisons des équipements qu’ils ont réellement utilisés ». .

La partie correspondant à la cabine est, dans la vraie vie, appelée « Simulateur de guidage et de navigation» (GNS) et a été largement utilisé pendant le programme de la NASA pour former les astronautes. Le GNS a été construit avec des parties de systèmes antérieurs et a fini par être la seule plate-forme de formation à utiliser un logiciel qui voyagerait dans l’espace.

À la fin du programme de la navette spatiale en 2011, la NASA a fait don du GNS au musée Les ailes de la liberté, situé à l’aéroport de Keystone Heights, en Floride. Cependant, les coûts d’entretien et d’exposition des attractions du musée étaient trop élevés, les investissements ne se sont jamais concrétisés et, après des pressions de la direction de l’aéroport pour qu’ils quittent la propriété, l’entité a fermé ses portes en 2018.

« Lorsque [o time do filme] ‘Moonfall’ appelé, ils cherchaient des dessins et des photos pour construire une réplique de la navette spatiale. J’ai suggéré que, tout d’un coup, ils pourraient utiliser le GNS, à condition qu’il soit ensuite renvoyé dans un musée », a déclaré Dennis Jenkins, un ancien employé du musée et ancien ingénieur de la navette spatiale, qui cherchait un nouveau logement pour le artefacts de Wings of Liberty lorsqu’il était recherché par la production du film. « Ils ont accepté sans hésiter, alors certains d’entre nous sont allés à Keystone, ont séparé le bus et l’ont chargé dans des camions pour les emmener à Montréal, où le film était tourné. »

