Les supermontagnes ont joué un rôle crucial dans l’évolution de la vie sur Terre

Des chaînes de montagnes géantes qui s’étendaient jusqu’à 8 000 km sur des supercontinents entiers ont joué un rôle crucial dans l’évolution de la vie sur Terre. C’est ce qu’affirme une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université nationale australienne (ANU) et publiée dans la revue scientifique Lettres sur les sciences de la Terre et des planètes.

Selon les chercheurs, ils ont retracé la formation de ces supermontagnes tout au long de l’histoire de notre planète en utilisant des traces de zirconium à faible teneur en lutétium – une combinaison d’éléments minéraux et de terres rares que l’on ne trouve que dans les racines des hautes montagnes où elles se forment sous une pression intense.

Mont Ama Dablam dans la région de l’Everest au Népal. Les supermontagnes qui auraient contribué à l’émergence de la vie sur Terre étaient bien plus grandes que toute la chaîne himalayenne. Image : GenadijsZ –

Ils ont découvert que la plus géante de ces supermontagnes s’est formée deux fois dans l’histoire de la Terre – la première il y a entre 2 milliards et 1,8 milliard d’années, et la seconde il y a entre 650 et 500 millions d’années. Les deux chaînes de montagnes sont apparues pendant les périodes de formation de supercontinents.

Beaucoup plus grand que les montagnes de l’Himalaya

Selon Ziyi Zhu, auteur principal de la recherche et doctorant à l’ANU, il existe des liens entre ces deux instances de supermontagnes et les deux périodes d’évolution les plus importantes de l’histoire de la Terre.

« Il n’y a rien comme ces deux supermontagnes aujourd’hui. Ce n’est pas seulement leur hauteur – si vous pouvez imaginer l’Himalaya de 2 400 km de long répété trois ou quatre fois, vous avez une idée de l’échelle », a déclaré Ziyi.

« Nous appelons le premier exemple Supermountain Nuna. Elle coïncide avec l’apparition probable d’eucaryotes, organismes qui donneront plus tard naissance à des plantes et à des animaux. Le second, connu sous le nom de Transgondwanan Supermont, coïncide avec l’apparition des premiers grands animaux, il y a 575 millions d’années, et l’explosion cambrienne 45 millions d’années plus tard, lorsque la plupart des groupes d’animaux sont apparus dans les archives fossiles.

L’augmentation des niveaux d’oxygène dans l’atmosphère a ouvert la voie à l’émergence de la vie sur Terre

Jochen Brocks, professeur à l’ANU et co-auteur de l’étude, a déclaré que c’était très clair. « Tout le bilan de la construction de la montagne au fil du temps est si clair. Il montre ces deux énormes pointes : l’une est liée à l’émergence d’animaux et l’autre à l’émergence de grandes cellules complexes.

Lorsque les montagnes ont émergé, elles ont fourni des nutriments essentiels comme le phosphore et le fer aux océans, surchargeant les cycles biologiques et poussant l’évolution vers une plus grande complexité.

Selon Ziyi, les supermontagnes peuvent également avoir des niveaux accrus d’oxygène dans l’atmosphère, nécessaires à la vie complexe pour respirer. « L’atmosphère de la Terre primitive ne contenait presque pas d’oxygène. On pense que les niveaux d’oxygène atmosphérique ont augmenté en une série d’étapes, dont deux coïncident avec [o surgimento das] supermontagnes », a déclaré le chercheur. « L’augmentation de l’oxygène atmosphérique associée à l’érosion du Transgondwanana est la plus importante de l’histoire de la Terre et était une condition préalable essentielle à l’émergence des animaux. »

Il n’y a aucune preuve de la formation d’autres supermontagnes à aucun moment entre ces deux événements, ce qui les rend d’autant plus importantes. « L’intervalle de temps entre 1,8 milliard et 800 millions d’années est connu sous le nom de Boring Billion parce qu’il y a eu peu ou pas de progrès dans l’évolution », a déclaré le co-auteur, le professeur Ian Campbell. « Le ralentissement de l’évolution est attribué à l’absence de supermontagnes pendant cette période, réduisant l’apport de nutriments aux océans. Cette étude nous donne des repères pour mieux comprendre l’évolution de la vie précoce et complexe.

