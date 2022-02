Le cône du navire New Glenn passe les tests Blue Origin

Blue Origin, la société aérospatiale dirigée par l’ancien Amazon Jeff Bezos, a testé avec succès le cône du vaisseau spatial New Glenn pour ses capacités de séparation spatiale et de livraison de fret, a annoncé la société sur Twitter.

New Glenn sera le premier vaisseau spatial de classe orbitale de Blue Origin et sera capable de livrer des charges utiles allant jusqu’à 45 tonnes en orbite terrestre basse et près de 14 tonnes en orbite géostationnaire terrestre. Ces chiffres sont relativement similaires à ceux des fusées Falcon Heavy du concurrent SpaceX.

Découvrez le premier test de largage de #NouveauGlennle carénage massif de 7M qui a eu lieu à @NASAglenn‘s Armstrong Test Facility Space Environments Complex dans l’Ohio. Ce test a validé l’acoustique, la propreté et les environnements attendus par les clients de la charge utile. pic.twitter.com/Z7hbagYDdD — Origine bleue (@blueorigin) 1 février 2022

Le test du cône (parfois appelé « capot » ou « carénage”) impliquait de déclencher les séparateurs qui libèrent une charge utile dans l’espace, garantissant qu’il y a une distance considérable pour entraîner la propulsion de ladite charge utile – un satellite ou quelque chose.

En effet, si lors de l’éjection d’une livraison le cône et la charge sont encore très proches, il peut y avoir ce que l’industrie appelle « recontact » – en gros, la charge revient, avec force, dans sa chambre -, ce qui peut avoir des conséquences catastrophiques .

Le cône New Glenn, comme tout autre vaisseau spatial, est également responsable de la protection du dessus du véhicule de transport et de la cargaison contre les dommages causés par l’ascension. Lorsqu’une fusée engage sa propulsion pour s’échapper de l’atmosphère terrestre, l’environnement qui l’entoure fluctue considérablement en température, une isolation thermique plus forte est donc nécessaire dans cette partie.

Par rapport à son principal concurrent, le vaisseau spatial New Glenn présente certains avantages : du haut d’un peu moins de 100 mètres (m), il mise sur une conception monocœur – le Falcon Heavy a une capacité multicœur – cependant, même avec un soi-disant ensemble plus petit, le vaisseau délivre quasiment la même puissance.

En termes de fonctionnalité de conception, le New Glenn ressemble plus au Falcon 9, le « plus faible » des trois fusées de SpaceX (considérant que le Super Heavy n’a pas encore fait ses débuts, avouons-le). Comme la société d’Elon Musk, New Glenn dispose d’un premier étage réutilisable, d’un deuxième étage consommable et du plus grand cône au monde en matériau composite – également consommable.

Le test a été réalisé en Complexe des environnements spatiaux Armstrong Test Facility du Glenn Research Center à la NASA, où l’agence spatiale américaine dispose d’une chambre à vide capable de simuler les conditions rencontrées par une fusée ou un vaisseau spatial lors de son ascension dans l’atmosphère. Selon Blue Origin, ce test ne serait possible sur aucun autre framework.

Nous avons encore un long chemin à parcourir avant de voir New Glenn dans toute sa splendeur : Blue Origin n’a même pas encore montré le vaisseau amarré avec un propulseur intégré, et même la composition de l’étage supérieur n’a pas été correctement affichée. Cependant, étant donné que le cône est peut-être la partie la plus visible d’un vaisseau, le fait qu’il ait réussi les tests de résistance rapproche la société de Jeff Bezos de sa date de lancement.

Les spéculations indiquent un vol possible dans le courant de 2023. Blue Origin a déjà commenté par le passé son intention de lancer New Glenn « à partir de la fin de 2022 ».

