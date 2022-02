Regardez Spacex Lancer Près De 50 Satellites Starlink Ce Jeudi

SpaceX effectuera son troisième lancement cette semaine jeudi après-midi (3). Une fusée Falcon 9 doit décoller du Kennedy Space Center en Floride à 15 h 13 HE avec 49 satellites de la constellation Starlink. L’événement sera diffusé sur le site Web et la chaîne YouTube de l’entreprise, à partir d’environ 15 minutes avant l’heure de sortie estimée.

La mission s’appelait Starlink-36 (4-7). Les satellites font partie du groupe 4-7 et rejoindront les groupes 4-5 et 4-6, qui ont décollé du même endroit les 6 et 19 janvier de cette année. SpaceX a déjà mis en orbite plus de 2 000 satellites Starlink, dont 1 871 sont opérationnels, selon une enquête indépendante.

Cette image montre les fusées Falcon 9 utilisées dans les missions CSG-2 (arrière-plan) et Starlink-36 (4-7) (avant) sur leurs rampes de lancement.

Image : SpaceX/Divulgation

La société espère avoir à terme 42 000 satellites dans sa constellation, répartis en « couches » autour de la Terre. Ce numéro est crucial pour votre objectif de fournir un accès Internet haut débit et à faible latence partout sur la planète.

Le lancement était initialement prévu pour la semaine dernière, mais a été retardé en raison de multiples retards dans le lancement du satellite italien COSMO-SkyMed 2 (CSG-2), qui a finalement décollé ce lundi (31).

Outre le CSG-2, SpaceX a également lancé cette semaine la mission NROL-87, au service du National Reconnaissance Office, une agence du gouvernement américain. Le décollage a eu lieu ce mercredi (2) à 17h27 (heure de Brasilia) depuis la base Vandenberg de l’US Space Force, en Californie.

La capacité d’effectuer plusieurs lancements en succession rapide est l’une des forces de SpaceX, et le rythme est appelé à s’accélérer. Selon des documents de la NASA, la société prévoit d’effectuer 52 lancements cette année, soit un par semaine. C’est la même marque atteinte par la Chine, le pays qui a lancé le plus en 2021. Dans la même période, SpaceX a effectué 31 lancements.

