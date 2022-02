Les scientifiques créent un matériau capable d’absorber et de libérer d’énormes quantités d’énergie

Une équipe de chercheurs de l’Université du Massachusetts, à Amherst, aux États-Unis, a conçu une nouvelle substance solide semblable à du caoutchouc, capable d’absorber et de libérer de grandes quantités d’énergie – et de manière programmable.

Selon un article scientifique publié dans Actes de l’Académie nationale des sciencesqui décrit la découverte, le nouveau matériau a un large éventail d’applications, allant de permettre aux robots d’avoir plus d’énergie sans utiliser de charge supplémentaire à la production de nouveaux casques et de matériaux de protection capables de dissiper l’énergie beaucoup plus rapidement.

« Imaginez un élastique », déclare Alfred Crosby, professeur UMass Amherst de science et d’ingénierie des polymères et auteur principal de l’article. « Vous tirez dessus, et quand vous le relâchez, il vole à travers la pièce. Imaginez maintenant un super élastique. Lorsque vous l’étendez au-delà d’un certain point, vous activez l’énergie supplémentaire stockée dans le matériau. Lorsque vous lâchez cet élastique, il vole beaucoup plus loin.