Découvrez qui sera le premier à utiliser les observations du télescope spatial James Webb

Avec les observations du JWST, ils chercheront des indices sur la façon dont les exoplanètes se forment, de quoi elles sont faites et si l’une d’entre elles pourrait potentiellement être habitable.

Le 24 janvier, le télescope est arrivé à destination, une orbite à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre autour d’un emplacement appelé Point de Lagrange 2 dans le système Terre-Soleil, également connu sous le nom de L2. Aujourd’hui, le JWST est sur le point de commencer sa mission scientifique visant à transformer notre compréhension de l’univers.

Lors de l’identification des exoplanètes, les scientifiques utilisent souvent les mondes que nous connaissons le mieux comme référence – la Terre et ses voisins du système solaire. Cependant, alors que certaines « super Terres », « sous-Neptunes » ou « Jupiters chauds » ont été découvertes, la plupart des planètes là-bas n’ont rien à voir avec l’un de nos voisins.

« La diversité des planètes que nous avons découvertes dans la galaxie dépasse de loin la variété des planètes dans notre propre système solaire », a déclaré Natasha Batalha, chercheuse sur plusieurs programmes liés à Webb chez Ames. « Dans notre système solaire, nous avons les mondes rocheux intérieurs et les planètes gazeuses extérieures – mais les exoplanètes les plus courantes que nous voyons se situent vraiment entre les deux. »

L’impression d’artiste représente les sept exoplanètes rocheuses du système TRAPPIST-1, situées à 40 années-lumière de la Terre. Les astronomes observeront ces mondes avec le JWST dans le but de détecter la première atmosphère d’une planète de la taille de la Terre au-delà de notre système solaire. Crédits : NASA et JPL/Caltech

La Battle Team utilisera JWST pour étudier 11 de ces planètes intermédiaires – plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune – pour en savoir plus sur la façon dont elles se sont formées et ont évolué au fil du temps.

Avoir une idée de base de ce à quoi ressemble cette population planétaire (sont-ils rocheux ou constitués de gaz ?) est le début. Une grande partie de la recherche sur les exoplanètes du Centre Ames effectuée avec Webb se concentrera sur ce type de cadre de connaissances de base, donnant aux scientifiques plus d’éléments pour comprendre à quoi ressemble la population des planètes au-delà de notre système solaire et si ces mondes pourraient abriter une vie potentielle.

Thomas Greene, un astrophysicien d’Ames qui a contribué au développement de l’instrumentation des télescopes spatiaux et des techniques d’analyse pendant plus de 20 ans, dirige une étude de neuf planètes moins massives et plus froides que celles étudiées par les équipements précédents.

Selon Greene, son étude portera sur la composition chimique des atmosphères autour de ces planètes, les abondances d’éléments plus lourds dans leur composition par rapport à leurs étoiles hôtes, la température de surface de chacune d’elles, entre autres facteurs.

Le télescope spatial James Webb collectera des informations cruciales pour analyser la possibilité d’une vie extraterrestre

Un autre type de planète qui nécessite une étude plus approfondie est celui des petits mondes rocheux en orbite autour d’étoiles naines froides. Ces planètes sont souvent très proches de leurs soleils, mais elles sont toujours dans la zone habitable car leurs soleils sont petits et froids. Avec le JWST, il sera possible de mieux les comprendre et d’analyser leurs compositions et ambiances pour savoir s’ils seraient vraiment capables d’abriter la vie et de quel genre de vie il s’agirait.

« L’atmosphère d’une planète est essentielle à la possibilité de la vie telle que nous la connaissons », a déclaré Greene. « Nous avons développé les instruments Webb pour nous donner les données dont nous avons besoin non seulement pour détecter leurs atmosphères, mais pour déterminer de quoi ils sont faits. »

James Webb est le plus grand observatoire spatial astrophysique et la mission scientifique la plus techniquement complexe que la NASA ait jamais entreprise. « Environ 10 000 personnes ont contribué à ce télescope, et des milliers d’autres dans plus de 400 institutions analyseront les données de son premier cycle. C’est une opportunité incroyable de commencer à faire de la science à cette échelle », a déclaré Batalha.

