Des chiens robots patrouillent à la frontière américaine lors d’un test gouvernemental

Le Département de la sécurité intérieure (DHS) teste l’utilisation de chiens robots dans les patrouilles frontalières américaines, selon un document publié par l’agence elle-même, qui détaille l’utilisation des produits de Ghost Robotics, un concurrent direct de Boston Dynamics et le plus reconnu dans l’environnement militaire – le sien est le « chien robot avec fusil de sniper » dont nous avons parlé il y a quelques mois.

Selon le document, disponible sur un blog de l’agence elle-même, plusieurs modèles du chien robot « Vision fantôme 60« réussi » à une évaluation de la patrouille frontalière américaine. Selon le blog, le projet va continuer, mais il n’y a aucune information sur une adoption définitive.

L’utilisation de chiens robots à la frontière américaine devient de plus en plus courante, les tests effectués par les agences de défense affirmant des succès répétés dans leurs évaluations (Image : DHS/Handout)

« La frontière sud peut être un endroit inhospitalier pour les humains et les animaux, c’est exactement pourquoi une machine peut exceller dans la région », a déclaré Brenda Long, responsable de programme pour la Direction des sciences et de la technologie (S&T), la branche recherche du département. « Cette initiative S&T se concentre sur les véhicules autonomes de surveillance au sol, ou comme nous les appelons, les ‘AGSV’. »

Le Ghost Vision 60, selon sa fiche technique, mesure 76 centimètres (cm) de haut et pèse un peu plus de 30 kilogrammes (kg). Sa conception est très similaire à celle de Spot – son principal concurrent – ​​mais contrairement au « chien jaune » de Boston Dynamics, le produit Ghost Robotics peut être adapté pour des applications militaires, et peut parcourir plus de 12 kilomètres (km) avec une seule charge de batterie.

Il convient de rappeler que les modèles testés par le DHS ne sont pas armés. Ses adaptations comprennent des caméras infrarouges et de vision nocturne, ainsi qu’une série de capteurs, voyageant le long d’itinéraires GPS préétablis et pouvant inspecter les véhicules – même les planchers des voitures les plus hautes sont accessibles par le robot, dont les jambes repliables le permettent pour naviguer touchant presque le sol.

Ce n’est pas la première fois que des chiens robots sont testés à la frontière américaine ou même dans d’autres pays : des soldats de l’armée américaine ont déjà évalué le Spot de Boston Dynamics dans des situations similaires – on peut en dire autant de la police française. Dans les deux cas, les plaintes telles que les commandes erratiques lors de la commande manuelle étaient constantes, en plus de la consommation élevée de la batterie et de la chute de certains modèles au sol sans raison. Certaines de ces complications sont également apparues dans Ghost Vision 60, mais le blog du DHS n’a pas mis en évidence lesquelles.

Le blog a comparé l’utilisation de chiens robots à la frontière américaine à l’utilisation de drones militaires, les qualifiant de « multiplicateurs de force qui peuvent compléter le travail des agents humains ». De toute évidence, certains groupes de défense des droits de l’homme n’ont pas aimé la nouvelle, qualifiant l’action de « déshumanisante » – cependant, ces mêmes groupes soulignent que l’utilisation de robots peut aider à réduire les violations des droits de l’homme – une enquête de 2021 a mis en examen 160 agents frontaliers. abuser des personnes qui ont demandé l’asile aux frontières de certains pays, comme les États-Unis.

