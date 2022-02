La première mission spatiale privée d’Axiom Space remporte l’approbation de la NASA

La mission privée qui emmènera un équipage civil vers la Station spatiale internationale (ISS) – menée par Axiom Space – a obtenu l’approbation générale de la NASA et de ses partenaires, un peu plus d’un mois après l’approbation des essais cliniques obtenue fin décembre 2021.

La mission, intitulée «hache-1« , comptera avec Michael López-Alegría, Larry Connor, Mark Pathy et Eytan Stibbe comme membres d’équipage et, bien que classé comme une mission privée (dans le sens de la inspiration4), certains de ses voyageurs ont l’expérience de tels voyages : López-Alegria a déjà été dans l’espace à trois reprises et Eytan Stibbe est un ancien pilote de l’armée de l’air israélienne.

De gauche à droite : Larry Connor, Michael López-Alegria, Mark Pathy et Eytan Stibbe, membres d’équipage de la mission Ax-1, de l’Axiom Space de la NASA, récemment approuvé par la NASA (Image : Axiom Space/Handout)

Le quatuor de voyageurs sera stationné sur l’ISS pendant huit jours – période pendant laquelle ils mèneront « des activités scientifiques, éducatives et commerciales », selon un communiqué publié sur le site de la NASA.

« Cela représente une autre réalisation importante dans nos efforts pour établir une économie pour l’orbite terrestre basse », a déclaré Phil McAlister, directeur des vols spatiaux commerciaux à la NASA. « Je souhaite à l’équipage d’Axiom un bon voyage et j’espère que leur séjour dans l’espace sera productif et fructueux. »

La nature de ces activités, selon la NASA, est toujours en attente d’approbation, mais il est encore temps de décider de cette partie : le lancement de la mission Ax-1 est prévu le 30 mars 2022, un mercredi.

« L’objectif de l’équipage est d’établir une norme pour toutes les futures missions habitées privées, en termes de préparation et de professionnalisme », a déclaré López-Alegría. « En tant que commandant, je suis fier du travail que ces membres de l’équipe ont déjà accompli pour être prêt à effectuer des travaux importants sur l’ISS, et je suis également heureux de les voir répondre à toutes les normes nécessaires pour chaque astronaute qui souhaite voler vers la gare. » .

Depuis août 2021, l’équipage de la première mission spatiale privée d’Axiom Space s’entraîne sur les structures de la NASA et de l’ESA pour se familiariser avec les systèmes de vol et de station, ainsi que toutes les structures scientifiques qu’ils utiliseront tout au long de leur séjour à plus de 400 km d’altitude. La surface de la terre.

La mission Ax-1 sera lancée par une fusée SpaceX Falcon 9 à bord du vaisseau spatial Crew Dragon Endeavour de la société.

