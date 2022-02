La NASA sait déjà comment elle va « faire tomber » la Station spatiale internationale

Tout a sa fin, même les stations spatiales. La NASA a publié ce lundi (31) le « plan de transition pour la Station spatiale internationale (ISS) », qui comprend les principaux objectifs du laboratoire orbital au cours de la prochaine décennie, en plus de ce qu’il en sera fait lorsqu’il atteindra la fin de sa durée de vie.

Ils envisagent le fonctionnement de l’ISS jusqu’en septembre 2030, date à laquelle elle achèvera 30 ans d’occupation ininterrompue. Et bien qu’une grande partie, comme la production d’électricité, le contrôle de l’environnement, le maintien de la vie et les systèmes de communication, puisse être réparée ou remplacée en orbite, sa structure principale, y compris les modules principaux, les radiateurs et les structures de support, ne le sont pas.

Ils sont sujets à la fatigue, qu’elle soit causée par les manœuvres, l’arrivée et le départ d’engins spatiaux, ou la dilatation et la contraction des matériaux dues aux variations de température lorsque la station tourne autour de la Terre. Et peu importe la résistance du matériau, à un moment donné, il cédera. Cela peut déjà être remarqué dans le module russe, par exemple, où des fissures ont déjà été trouvées.

Les membres responsables de l’exploitation de l’ISS, dont les agences spatiales américaine (NASA), canadienne (CSA), européenne (ESA) et japonaise (Jaxa) ont déjà réalisé des analyses sur l’extension de la durée de vie utile de la station jusqu’en 2028, et la L’agence spatiale russe (Roscosmos) a déjà effectué l’analyse jusqu’en 2024 et travaille sur l’analyse jusqu’en 2030.

La Station spatiale internationale est photographiée depuis une fenêtre à bord du SpaceX Crew Dragon Endeavour, lors d’un survol autour du laboratoire orbital qui a eu lieu après sa séparation du module Harmony le 8 novembre 2021. Image : Johnson Space Center — NASA

Mais au-delà de cette période, il n’y a plus beaucoup d’espoir. Et quand l’ISS ne pourra plus être habitée, que faire d’une structure de 73 mètres de long, 109 mètres de large et 444 tonnes ? Pourquoi, en le lançant sur la Terre, bien sûr !

Bien sûr, il y a un terme technique pour cela : « désorbiter ». Et il y a aussi un plan pour que cela se fasse de manière sûre et contrôlée, sans mettre en danger les habitants de notre planète. Contrairement à ce que les Chinois et les Russes ont fait récemment.

Le plan est de lancer une série de manœuvres « rétrogrades » pour abaisser progressivement l’altitude de la station, qui orbite normalement à 420 km d’altitude. La date de début de ces manœuvres dépend de l’activité solaire dans le cycle en cours.

En effet, une activité solaire plus intense a tendance à dilater l’atmosphère, ce qui augmente la traînée et provoque une réduction naturelle de l’altitude de la station. Autrement dit, moins d’effort est nécessaire pour le télécharger. Les manœuvres pourraient commencer dès octobre 2026, ou au plus tard en mars 2028.

Les derniers équipages seraient envoyés entre juin et novembre 2030 dans trois engins spatiaux russes Progress. Ils auraient pour fonction de collecter les équipements et les expérimentations et de déconnecter les modules, afin que la station puisse se « démanteler » plus facilement à la rentrée.

En novembre 2030, la station atteindra une altitude d’à peine 280 km au-dessus du sol, le « point de non-retour ». A partir de là, la seule direction possible est « vers le bas ». Après avoir manœuvré pour aligner sa trajectoire afin de passer au-dessus de la « zone inhabitée du Pacifique Sud » (SPOUA), les opérateurs de l’ISS tireront une dernière fois les propulseurs.

Cette « dernière poussée » le verra réintégrer notre atmosphère en toute sécurité en janvier 2031 sous la forme d’une glorieuse boule de feu, s’écrasant sur un endroit connu sous le nom de « Point Nemo » dans l’océan Pacifique, l’endroit le plus éloigné de tout continent ou île. planète. Bref, « au milieu de nulle part ».

Les manœuvres en orbite seront effectuées à l’aide des propulseurs et des véhicules de visite de l’ISS, et le processus nécessitera des véhicules supplémentaires en plus du rythme normal des arrivées et des départs de la station.

Selon une analyse faite par la NASA et ses partenaires, trois engins spatiaux russes Progress, utilisés pour le transport de fret, suffisent à la manœuvre. De plus, Northrop Grumman étend la capacité de propulsion de son vaisseau spatial cargo Cygnus, et la NASA évalue s’ils pourraient également être en mesure d’aider à la désorbitation de l’ISS.

La NASA n’a pas l’intention de construire une nouvelle station spatiale. Au lieu de cela, il entend travailler avec le secteur privé à la construction d’une ou plusieurs stations spatiales commerciales, qui pourront poursuivre, et étendre, les activités menées aujourd’hui par l’ISS en orbite terrestre.

