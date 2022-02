Les hélices des drones brillent dans l’atmosphère de Mars ; comprendre pourquoi

Une étude de la NASA a révélé que les hélices des drones survolant Mars peuvent faire circuler de minuscules courants électriques dans l’atmosphère de la planète rouge. Ces courants, à leur tour, peuvent faire briller l’air autour du navire.

Ce processus se produit naturellement à des échelles beaucoup plus grandes sur Terre, comme une couronne ou une lueur parfois observée sur les avions et les navires lors d’orages électriques connus sous le nom de Saint Elmo’s Fire.

Concept d’artiste d’une lueur autour d’un drone sur Mars pendant le vol. L’éblouissement, exagéré pour la visibilité, peut se produire si les hélices du drone génèrent un champ électrique qui fait circuler des courants électriques dans l’air martien autour de l’engin. Crédit : NASA/Jay Friedlander

« La faible lueur est plus visible pendant les heures de nuit, lorsque le ciel en arrière-plan est le plus sombre », a déclaré William Farrell du Goddard Space Flight Center de la NASA, auteur principal d’un article sur cette recherche publié au Goddard Space Flight Center de la NASA. Journal des sciences planétaires.

« L’hélicoptère expérimental Ingenuity ne vole pas pendant cette période, mais les futurs drones pourraient être libérés pour un vol de nuit et rechercher cette lueur », a déclaré Farrell.

Selon le scientifique, les courants électriques générés par les pales en rotation rapide des drones sont trop faibles pour constituer une menace pour les engins spatiaux ou l’environnement martien. « Mais ils offrent une opportunité de faire de la science supplémentaire pour améliorer notre compréhension d’une accumulation de charge électrique appelée » charge triboélectrique « . »

La charge triboélectrique se produit lorsque la friction transfère une charge électrique entre des objets, par exemple lorsqu’une personne frotte un ballon contre ses cheveux ou son pull. Le ballon électrifié attirera les cheveux de la personne, les faisant se soulever vers le ballon – ce qui indique que le ballon a développé un champ électrique important à partir du processus de charge triboélectrique.

L’équipe de recherche a utilisé des modèles informatiques de l’atmosphère de Mars

L’équipe a appliqué des mesures en laboratoire et utilisé la modélisation informatique pour étudier comment la charge électrique pouvait s’accumuler sur les pales du rotor d’un drone. L’accumulation de charge se produit également sur les pales d’hélicoptères terrestres, en particulier dans les environnements poussiéreux, de sorte que l’équipe a également utilisé des interprétations et une modélisation du chargement des hélicoptères terrestres comme base pour comprendre le cas de Mars.

Ils ont constaté que lorsque les hélices du drone tournent, les pales se heurtent à de minuscules grains de poussière dans l’air martien, en particulier lorsque l’hélicoptère est proche de la surface et souffle de la poussière.

Lorsque les pales frappent les grains, la charge est transférée, s’accumulant sur eux et créant un champ électrique. Au fur et à mesure que la charge augmente à des niveaux élevés, l’atmosphère commence à conduire l’électricité, un processus connu sous le nom d ‘«effondrement atmosphérique», créant une population d’électrons qui forment un courant électrique amélioré qui agit pour dissiper ou compenser l’accumulation de charge dans le rotor.

Au cours de la recherche, l’équipe a découvert que l’effondrement commence comme une « avalanche électronique » invisible. Les électrons sont de très petites particules avec une charge électrique négative. La charge fait réagir les électrons aux champs électriques, attirés par un champ généré par une charge positive et repoussés par un champ généré par une charge négative.

Les électrons libres – ceux qui ne sont pas liés à un atome – dans un matériau électriquement conducteur, tel qu’un fil de cuivre, sont responsables de la circulation du courant électrique. Les atmosphères peuvent également avoir des électrons libres, et les quelques électrons libres dans l’air martien ressentent la force du champ électrique de l’hélice entrant en collision avec les molécules de dioxyde de carbone atmosphérique (CO2). L’impact libère plus d’électrons des molécules de CO2, ce qui amplifie le courant.

Les résultats de l’étude ne sont que des estimations, disent les auteurs

Sur Mars, les molécules qui composent l’atmosphère sont plus espacées que dans une atmosphère comme celle de la Terre, car elles sont moins denses.

Pensez au champ électrique propulsant des électrons libres comme une voiture qui démarre une course de dragsters. S’il y a trop d’obstacles sur le chemin, la voiture qui roule trop vite peut les heurter et ralentir (ou s’arrêter).

Les collisions limitent la vitesse de la voiture pour rester relativement lente. Cependant, si les obstacles sont très espacés, cette même voiture accélérera désormais à des vitesses élevées avant de heurter l’obstacle.

De même, l’espace supplémentaire dans l’air martien donne aux électrons libres un chemin d’accélération plus long avant qu’ils n’entrent en collision avec une molécule, afin qu’ils puissent atteindre la vitesse nécessaire pour éjecter d’autres électrons des molécules de CO2 et déclencher une avalanche d’électrons dans un champ électrique relativement faible. d’environ 30 000 volts par mètre.

Sur Terre, la même avalanche d’électrons peut se produire, mais dans l’atmosphère plus dense, les champs électriques doivent être beaucoup plus élevés, autour de 3 000 000 de volts par mètre.

Bien que les courants générés par un drone volant dans l’atmosphère soient faibles, ils peuvent être suffisamment importants pour que l’air autour des pales et d’autres parties de l’engin déclenche une avalanche d’électrons et peut-être même luise d’une couleur bleu-violet.

Cependant, les chercheurs reconnaissent que leur résultat est une prédiction estimée, et la nature a souvent d’autres plans. « En théorie, il devrait y avoir un certain effet, mais si l’avalanche d’électrons est suffisamment forte pour créer une lueur, et si une faible lueur est observable pendant les opérations, tout reste à déterminer lors des futurs vols de drones vers Mars », dit-il. Farrell « En fait, vous pouvez même placer de petits électromètres près de la lame et sur les jambes pour surveiller les effets de toute charge. Ce type de moniteur électrique pourrait avoir une valeur scientifique et fournir des informations critiques sur la santé des drones en vol.

