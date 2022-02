Les orques volent les poissons des aires de reproduction humaines, car la nature ne connaît pas de limites

Oui, ils dévorent des requins, chassent des baleines bleues et lancent des otaries en l’air simplement parce qu’ils le peuvent. Et maintenant, selon une nouvelle étude, nous pouvons donner aux orques un talent de plus : voler des poissons dans les aires de reproduction humaines.

Oui, bien que les soi-disant « épaulards » (ce qui, soit dit en passant, est inexact : les orques ne sont pas des baleines et ressemblent plutôt à des dauphins qui ont pris trop de stéroïdes) attaquent rarement directement les humains, ils ont appris à nous frapper d’une autre manière : « dans la main légère ». (nageoire légère ?) Et pire : comme un politicien arrêté pour complot, ils partagent ce savoir entre eux.

Et tu as pensé au jeu Grand Theft Auto c’était le danger de la société moderne…

Quiconque voit ce visage souriant n’a aucune idée que l’individu sur l’image est un voleur à nageoires complètes (Image : slowmotiongli/)

L’étude a cherché à établir un parallèle entre la difficulté croissante des orques à trouver leurs proies naturelles dans l’océan (soit en raison du réchauffement climatique ou de l’augmentation de la pêche prédatrice) et l’augmentation des individus de l’espèce en situation d’attaque sur les filets et lignes de pêche ou sites de reproduction – en particulier ceux qui vendent du poisson aux filets du marché.

Ces derniers sont de vieilles connaissances des épaulards : lorsque les pêcheurs ouvrent les poissons et les découpent en filets, les restes non utilisés sont rejetés à l’eau. Evidemment cela va attirer beaucoup d’animaux – mais avouons-le, qui va rivaliser pour la nourriture avec un géant noir et blanc de huit mètres et plus de cinq tonnes ?

Les experts se sont ensuite concentrés sur une zone spécifique – les îles Crozet dans la région sud de l’océan Indien – où les orques affichaient une préférence gastronomique pour le merlu, un type de poisson d’une taille moyenne de deux mètres et pesant 130 kg.

Vous savez qui aime aussi le merlu ? Nous, puisque le prix de ce poisson au kilo peut atteindre 25 US$ (184,93 R$) sur certains marchés, ce qui en fait un « presque » délice des mers. Vous pouvez déjà voir où cela mène.

L’étude elle-même était plus simple qu’il n’y paraît : les orques ont des motifs de couleur uniques – tout comme une empreinte digitale humaine, aucun individu ne se ressemble. Cela permet de les identifier facilement. En analysant des photos prises par des scientifiques et des pêcheurs de la région, les auteurs de l’étude n’ont identifié aucun mouvement migratoire qui a amené plus d’épaulards dans les îles – cependant, le volume de « chalutiers » a augmenté entre 2010 et 2017, passant de 17 à 43 sur ceux ans. .

En d’autres termes : certaines orques ont appris à voler des poissons dans des sites de reproduction humains et, en fuite, ont dit à « les copains » comment eux aussi pouvaient faire de même.

Les détails de l’étude ont été publiés dans la revue scientifique Lettres de biologieet qui signe le matériel est la biologiste marine Morgane Amelot, de Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (« Institut français de recherche pour l’exploration de la mer », en traduction directe).

