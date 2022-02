Le nouveau plan d’abonnement de Starlink pèsera 3 000 $ dans votre poche

Pour 500 $ par mois (2 647,10 R$) et 2 500 $ supplémentaires (13 230,75 R$) le premier mois, un nouveau plan d’abonnement Starlink offrira à ses utilisateurs une vitesse de connexion deux fois supérieure. , télécharger et télécharger via Internet par satellite – atteignant jusqu’à 500 Mbps – selon à un tweet d’Elon Musk, PDG de SpaceX.

D’accord, le nouveau plan, appelé « Starlink Premium », ne sera pas bon marché. Selon les informations divulguées, la valeur du premier mois correspond au premier abonnement mensuel et à l’acquisition d’une antenne de plus grande capacité, pour acquérir non seulement la vitesse décrite ci-dessus, mais également de 20 Mbps à 40 Mbps en téléchargement, avec une latence de 20 millisecondes (ms) à 40 ms.

Ah oui : il y a aussi 500 $ de plus pour réserver l’antenne à ce premier moment, pour une livraison prévue au deuxième trimestre (avril, mai et juin) de 2022.

