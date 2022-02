L’occultation stellaire permet aux astronomes de mesurer la taille de l’un des astéroïdes cibles de la mission Lucy

Récemment, des dizaines d’astronomes se sont rendus à Las Vegas, aux États-Unis, pour observer une très faible lumière provenant d’une étoile située à des milliers d’années-lumière de la Terre. Ce qu’ils voulaient spécifiquement voir, c’était cette lumière s’éteindre pendant quelques secondes, dans un processus appelé occultation stellaire.

Il est difficile d’imaginer pourquoi un si grand groupe de scientifiques s’est réuni simplement pour regarder une étoile particulière s’allumer et s’allumer dans le ciel. Cependant, cela a fourni les données nécessaires pour les aider à déterminer la taille d’Eurybates, l’un des astéroïdes troyens qui sont au centre de la mission Lucy de la NASA.

Le succès de la procédure dépend de plusieurs facteurs alignés

La plupart des gens connaissent la forme la plus courante d’occultation stellaire : une éclipse. Mais les occultations peuvent se produire avec n’importe quelle étoile d’arrière-plan, et elles peuvent être causées par n’importe quel objet qui passe au premier plan.

Calculer où ces petites occultations d’étoiles par des astéroïdes se produiront nécessite une quantité importante de mécanique orbitale et de puissance de traitement. La Terre elle-même doit être positionnée correctement, et les astéroïdes et les étoiles doivent s’aligner et avoir leurs tailles appropriées.

Si un astéroïde est suffisamment grand, il projettera une sorte d’« ombre » dans la lumière de l’étoile, et cette ombre peut être utilisée comme mesure indirecte de la taille de l’astéroïde. L’ombre projetée par Eurybate, par exemple, mesurait environ 64 km de large.

Cependant, cela ne suffit pas aux scientifiques pour découvrir ses dimensions précises. Ils ont donc mis en place des sites d’observation autour du périmètre de l’ombre alors qu’elle se trouvait sous le désert du Nevada et ont mesuré la durée pendant laquelle l’étoile était obscurcie. Ils se sont étalés de manière à capturer autant d’occultation que possible et utilisent ces données d’observation pour calculer la taille réelle d’Eurybates.

L’adversité a presque empêché l’observation de l’occultation stellaire

Bien que la procédure ait été effectuée dans un désert, certains nuages ​​ont masqué la quasi-totalité de l’occultation, rendant impossible la collecte des données nécessaires pour identifier la taille réelle de l’astéroïde. Et, pour rendre les calculs encore plus compliqués, le télescope spatial Hubble a trouvé une lune en orbite autour d’Eurybates qui pourrait confondre les données si elle n’est pas parfaitement positionnée à l’écart pendant l’occultation.

Malgré toutes les difficultés, tout s’est bien passé et les scientifiques ont pu collecter les données nécessaires pour mieux contraindre la taille de l’astéroïde troyen. Ces informations mises à jour devraient également permettre aux astronomes de mieux estimer la taille des autres cibles de Lucy.

