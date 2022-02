Une opération classifiée chinoise voit un satellite en « remorquer » un autre dans l’espace

La Chine a mené une manœuvre classifiée dans laquelle elle a utilisé un satellite pour en « remorquer » un autre en orbite terrestre géosynchrone – l’un des environnements spatiaux les plus peuplés, compte tenu du volume d’objets que nous y lançons.

L’opération n’a pas compté avec la divulgation officielle habituelle des médias d’État en Chine, dont le gouvernement a maintenu un silence absolu. Au lieu de cela, c’est une société commerciale de surveillance et d’observation de l’espace – ExoAnalytic Solutions – qui a identifié le mouvement.

La société possède ou exploite plus de 30 observatoires et plus de 300 satellites dans le monde. Selon elle, elle peut surveiller à 360º toute la ceinture géosynchrone de la Terre, y compris la région connue sous le nom de « cimetière », où les satellites et les objets humains abandonnés finissent par entrer.

Selon un rapport présenté par ExoAnalytic Solutions, via son dirigeant Brian Flewelling, le satellite chinois SJ21 a quitté son orbite pendant plusieurs heures. Auparavant, il effectuait des manœuvres d’approche avec un autre satellite – CompassG2, également d’origine chinoise – jusqu’à ce qu’il s’amarre finalement avec lui.

La société n’a pas vu l’action d’amarrage, déclarant qu’elle s’est déroulée du côté jour, où la lumière du soleil rendait difficile la prise d’une image. Les deux satellites ont disparu de la vue jusqu’à ce qu’ils réapparaissent – ​​connectés – peu de temps après. ExoAnalytic Solutions a déclaré avoir alors vu le satellite SJ21 « remorquer » CompassG2 hors de la ceinture géosynchrone.

Le rapport indique que tout cela a eu lieu le 22 janvier 2022.

Le SJ21 est exploité par la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), une société liée au gouvernement chinois. Elle qui a lancé le satellite en octobre 2021, mais n’a jamais été très ouverte sur les capacités de l’objet, se bornant à décrire, à l’époque, que « le satellite sera surtout utilisé pour tester et vérifier les technologies de réduction des débris spatiaux ».

Le soi-disant «déchet spatial» est devenu un problème qui cause des maux de tête à de nombreuses personnes, de sorte que les efforts pour atténuer sa présence au cours des prochaines années se sont considérablement intensifiés. Cependant, plusieurs pays et agences les décrivent avec effusion de détails – et le silence de la Chine sur son rôle dans ce domaine a soulevé quelques soupçons.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que SJ21 fait l’actualité occidentale : en novembre 2021, le 18e Escadron de contrôle spatial de l’US Space Force a affirmé que le satellite tournait autour d’un mini moteur de propulsion de satellite – la Chine n’a jamais confirmé une telle action. D’autres pays d’Europe disent soupçonner que la Chine pourrait utiliser le SJ21 pour interférer avec les activités des satellites non chinois.

En fin de compte, cependant, tous ces soupçons sont spéculatifs, et la Chine est connue pour ne pas commenter ce genre d’accusations à moins qu’elles ne prennent des proportions trop élevées. Cette situation risque de tomber dans le tiroir des « choses qui se sont passées mais personne ne sait pourquoi ».

