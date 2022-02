La NASA reporte le lancement de la mission Artemis-1 et promet des explications en conférence de presse

L’agence spatiale américaine (NASA) a confirmé qu’elle ne livrerait pas la fusée SLS sur la rampe de lancement avant mars 2022 – en pratique, cela provoque un autre report de la mission Artemis-1, qui lancera le projet qui vise à ramener l’homme vers la Lune.

Les raisons n’ont pas été divulguées, mais la NASA a promis de clarifier les raisons de sa décision lors d’une conférence de presse qui se tiendra ce mercredi (2), à partir de 14h00 (heure de Brasilia). Pour la commodité du lecteur, nous avons positionné la vidéo ci-dessous pour rejouer l’occasion au moment donné.

Selon un communiqué publié sur le site Web de l’agence, « Bien que les équipes n’aient identifié aucun problème majeur, la NASA a décidé d’ajouter plus de temps pour achever les activités de fermeture au sein du VAB, avant de positionner la fusée à la base pour la première fois. »

« VAB », dans ce cas, est l’acronyme de « Bâtiment d’assemblage de véhicules» – le hangar où la fusée SLS est assemblée.

La NASA prévoyait de lancer la première mission du programme Artemis en mars, après avoir effectué des tests d’intégrité et d’efficacité qui seront effectués plus tard en février. Cependant, la livraison de la fusée étant retardée, l’agence reconnaît désormais avril ou mai comme fenêtres de lancement possibles, sans proposer de dates plus précises.

La mission Artemis-1 est le début du programme d’exploration de la lune Artemis.La mission sans pilote servira à attester de la capacité du SLS et de sa capsule Orion à envoyer le système sur la Lune et sur Terre. Ce n’est qu’à partir de la mission Artemis-3 que des astronautes – si tout se passe comme prévu – seront envoyés vers notre satellite dans l’espace.

Malgré toutes les informations déjà connues, il nous reste encore beaucoup de temps pour confirmer une date de lancement exacte : ce n’est qu’après avoir envoyé la fusée sur la plateforme 39B du Kennedy Space Center que l’agence procédera à un test complet, allant de l’initialisation des systèmes électroniques à l’injection de carburant (mais dans l’allumage).

Ce n’est qu’après ce test que la NASA se sentira prête à marquer une date exacte sur le calendrier.

