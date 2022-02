Des scientifiques cartographient le potentiel d’eau liquide sur Mars

Des chercheurs de l’Observatoire Konkoly de Budapest, en Hongrie, ont développé un modèle pour analyser l’émergence d’eau liquide à la surface de Mars. Selon les résultats, les heures du soir et du matin pendant le printemps et l’été martiens pourraient être les moments idéaux pour que le processus de « remontée » de l’eau se produise, avec des conditions plus favorables dans l’hémisphère nord de la planète.

Bernadett Pál, étudiant diplômé du Centre de recherche en astronomie et sciences de la Terre du réseau de recherche Eötvös Loránd, est l’auteur principal de l’étude (publiée dans la revue scientifique icare) avec le professeur Ákos Kereszturi. Ils ont examiné l’efficacité avec laquelle les sels hygroscopiques, qui ont la capacité d’absorber la vapeur d’eau de l’atmosphère, pénètrent dans les solutions pour former des saumures.

Probabilité de déliquescence pour les sels de perchlorate de calcium et formation d’eau liquide. Les étiquettes marquent les principales caractéristiques de surface et les sites d’atterrissage les plus importants de la planète. Crédits : Pál & Kereszturi

L’eau liquide est recherchée par les scientifiques pour rechercher des signes de vie sur les planètes

L’eau liquide est l’une des caractéristiques que nous recherchons lorsque nous recherchons la vie (telle que nous la connaissons) en dehors de la Terre. Mars avait autrefois de plus grandes quantités d’eau liquide, mais en raison de sa faible gravité et de l’absence d’un champ magnétique global, de grandes quantités de celle-ci se sont échappées dans l’espace.

Or, l’eau restante sur la planète est principalement présente sous forme de vapeur d’eau et de glace. En raison du froid (-60°C en moyenne) et de la faible pression de l’air, même si la glace fond, elle se sublime rapidement — se transformant en vapeur — plutôt que de rester un liquide stable à la surface.

Cependant, selon les scientifiques, les solutions salées peuvent rester liquides à des températures beaucoup plus basses. Les perchlorates, qui facilitent le processus de liquéfaction, ont été trouvés par la sonde fixe Phoenix et plus tard par le rover Curiosity.

Au cours de ce processus, appelé déliquescence, le sel absorbe suffisamment d’eau de l’atmosphère pour se transformer en une solution liquide. Plusieurs projets de recherche en laboratoire sur la Terre étudient la déliquescence, qui est importante dans de nombreux domaines : de la science alimentaire à l’agriculture.

Le rover Rosalind Franklin va enquêter sur la déliquescence sur Mars

Comme les données expérimentales in-situ pour Mars ne sont pas encore disponibles, la principale méthode de recherche est actuellement la modélisation informatique. Le programme ExoMars de l’Agence spatiale européenne (ESA) étudiera le processus de déliquescence sur Mars pour la première fois en 2023.