Une étude de l’ESA suggère l’utilisation d’un robot à retour tactile pour les missions planétaires ; comprendre

Une étude menée par l’agence spatiale européenne (ESA) indique que l’utilisation de robot à retour tactile (retour haptique) pourrait ouvrir la voie à l’exploration planétaire ou à des missions de retour vers des satellites comme la Lune.

La «rétroaction tactile», parfois appelée «rétroaction haptique», est, en un mot, que vous «ressentez» à distance les mouvements et les manipulations effectués par un artefact sous votre contrôle. Les contrôleurs de jeux vidéo comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X, par exemple, ont cette fonction sous la forme de vibrations dans vos mains lorsque le jeu passe par une scène plus intense.

Le robot utilisé par l’ESA dans la recherche a un retour tactile, permettant aux opérateurs de « sentir » ce qu’il touche même à distance (Image : ESA/Handout)

L’idée de l’ESA est similaire, bien que beaucoup plus avancée : les missions planétaires sont encore loin (peu importe ce qu’en dit Elon Musk), mais si nous n’avons pas encore mis le pied sur Mars, nous y avons déjà envoyé beaucoup – NASA a envoyé à lui seul trois rovers et un mini hélicoptère, sans compter les efforts des autres agences.

La recherche suggère la mission «ANALOGIQUE-1”, qui a examiné 11 études distinctes sur le fonctionnement à distance d’un robot d’exploration planétaire. La mission a impliqué l’astronaute Luca Parmitano, un vétéran de l’ESA qui s’est rendu deux fois à la Station spatiale internationale (ISS) et un robot positionné sur un sol lunaire artificiel, créé à l’intérieur d’un hangar d’avions de l’agence européenne aux Pays-Bas. Le robot avait pour fonction de sélectionner, d’étudier, de manipuler et de stocker des échantillons de roche.

La télécommande exercée par Parmitano permettait au robot de déplacer son bras selon trois degrés de rotation et trois degrés de translation, avec une technologie de rétroaction tactile qui « renvoyait » les sensations du véhicule à l’astronaute.

Bref, le robot à retour tactile a soulevé une pierre, Parmitano a senti son poids comme s’il était entre ses mains.

« La combinaison d’un robot explorateur robuste à la surface de la Lune et d’un astronaute hautement qualifié en tant qu’opérateur, positionné dans la sécurité relative de l’orbite spatiale, peut permettre de mener des enquêtes plus difficiles et complexes que ce qui est actuellement possible », a déclaré Kjetil Wormnes, scientifique de l’ESA qui a dirigé l’étude.

La prémisse a un poids de vérité étant donné que la technologie du retour haptique est déjà une réalité consolidée dans notre routine, en plus du fait que plusieurs planètes de notre système solaire disposent d’un système électronique d’observation ou d’exploration.

L’aspect sécurité est également noté ici. En ne tirant que les bases de notre connaissance de Mars, par exemple, nous pouvons penser à au moins cinq façons dont la planète rouge pourrait nous être mortelle : votre sang peut finir par être carbonaté comme si vous étiez une canette de soda, les nuits peuvent vous geler à mort .de jours, l’absence d’oxygène respirable peut vous provoquer une hypoxie, la faible atmosphère et l’absence de champ magnétique vous exposent aux rayons cosmiques… même correctement protégés, les humains seraient toujours en danger.

Les robots, avec ou sans retour tactile, en revanche, sont plus coriaces : le rover Curiosité est sur Mars depuis près de 10 ans et joue toujours son rôle, contrôlé par ses opérateurs de la NASA ici sur Terre.

En d’autres termes : la technologie de retour tactile existe déjà. Commande à distance des robots également. Reste à joindre les deux piliers.

