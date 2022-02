Une étude indique que 9 200 espèces d’arbres n’ont pas encore été découvertes

Les estimations mondiales d’une nouvelle étude mettent en évidence l’existence de 73 000 espèces d’arbres, dont 9 200 qui n’ont pas encore été découvertes. L’enquête, réalisée avec plus de 100 scientifiques, a atteint un nombre 14% supérieur au nombre total d’arbres connus de la science actuelle.

Malgré le nombre plus élevé que prévu, les auteurs de l’étude affirment que c’est un facteur de prudence de plus pour que l’humanité commence à réfléchir à de meilleures pratiques de progrès, plus respectueuses de l’environnement.

