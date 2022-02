L’ESA détermine un nouvel espace-temps ; Qu’est-ce que ça veut dire?

Depuis novembre 2021, les satellites et les stations au sol de l’Agence spatiale européenne (ESA) opèrent dans un espace-temps nouvellement défini et incroyablement précis. Mesurée par deux horloges atomiques souterraines au Centre européen des opérations spatiales (ESOC) en Allemagne, cette nouvelle détermination du temps, selon l’ESA, apportera de larges avantages opérationnels à toutes les missions de l’agence, rendant de nouveaux exploits possibles dans l’espace en même temps. où il met à jour notre définition globale de « maintenant ».

Les horloges atomiques du contrôle de mission de l’ESA déterminent un nouvel « espace-temps ». Crédit : Agence spatiale européenne

Comme l’a découvert Albert Einstein, le temps est relatif. Autrement dit, l’heure indiquée sur une montre dépend de sa vitesse de déplacement ou de sa distance par rapport à un corps massif, comme son altitude au-dessus de la surface de la Terre.

De cette façon, les horloges placées au sommet d’une montagne se lisent légèrement différemment de celles situées au fond de l’océan. Remarquablement, de la même manière, un jumeau parcourt les âges spatiaux à un rythme différent de celui de son frère initialement identique sur Terre.

Pour cette raison, il est en fait impossible de connaître l’heure exacte « maintenant » ailleurs qu’à votre emplacement précis. Comparer des horloges à deux endroits différents prend du temps : imaginez que vous demandiez à un Martien de vous dire l’heure sur la planète rouge — il faudra environ 14 minutes pour que votre message arrive et la même chose pour obtenir votre réponse. Lorsque vous recevez le message, les informations sont obsolètes.

Cela n’avait peut-être pas d’importance il y a des siècles, mais notre monde moderne est basé sur une conception partagée du moment présent.

Pourquoi fallait-il définir le temps universel ?

Avant les trains, différentes régions locales déterminaient leur propre heure indépendante définie par le mouvement du Soleil. Lorsque les gens ont commencé à se déplacer d’un endroit à un autre, un temps coordonné est devenu nécessaire pour que les conducteurs de train n’aient pas à mettre à jour continuellement leurs montres lorsqu’ils passaient d’un endroit à l’autre. d’une région à l’autre et les passagers connaissaient l’heure à laquelle ils arrivaient à destination.

Le temps universel coordonné (UTC) a été adopté en 1967 et utilise des horloges atomiques dans le monde entier et des mesures de la rotation de la Terre. Il est ajusté de temps en temps par des secondes intercalaires pour tenir compte de la différence entre la définition de la seconde et la rotation de la Terre, en gardant UTC en conjonction avec la position apparente du Soleil et des étoiles. Crédit : TimeZonesBoy, domaine public, via Wikimedia Commons

Cela a conduit à la création du « Greenwich Mean Time » en 1884, le temps solaire moyen compté à partir de minuit par l’Observatoire Royal de Greenwich.

Au milieu du siècle dernier, les horloges atomiques ont révélé que la fonte des calottes glaciaires, les tremblements de terre et les mouvements naturels de la croûte terrestre, des océans et de l’atmosphère créent des variations quotidiennes du temps nécessaire à la Terre pour tourner sur son axe.

En 1967, le temps universel coordonné (UTC) a été adopté, incorporant des mesures de la rotation de la Terre avec des lectures moyennes d’environ 400 horloges atomiques extrêmement précises et locales à travers le monde.

« Environ 90 » laboratoires météorologiques « dans le monde génèrent des réalisations UTC locales, qui sont surveillées en permanence », explique Erik Schoenemann, ingénieur de navigation à l’ESOC et chef de projet responsable. « Mensuellement, le Bureau International des Poids et Mesures hors Paris traite les résultats délivrés par tous ces laboratoires pour calculer rétrospectivement une moyenne pondérée orientée vers la définition de la seconde SI et ajustée de temps à autre avec l’ajout de ‘secondes intercalaires’ pour corriger la rotation de la Terre, UTC. Ce temps combiné est défini comme une horloge en papier, car il n’existe qu’en théorie et ne peut être découvert qu’après coup, avec un délai d’environ six semaines.

Un nouveau « temps opérationnel » sera utile pour les missions spatiales

Depuis 2012, le Centre européen de recherche et de technologie aérospatiale (ESTEC) de l’ESA aux Pays-Bas contribue à l’UTC avec ses horloges atomiques situées à Noordwijk, dans la province de Hollande-Méridionale. Désormais, le centre de contrôle de mission ESOC ajoute officiellement ses mesures au mélange. , les mesures combinées des deux emplacements étant appelées « UTC(ESA) ».

« Le temps précédemment fourni par l’ESTEC était dans des conditions de laboratoire et n’était pas utilisé par nos stations au sol ou nos missions. La principale différence maintenant est que nous générons un « temps opérationnel », prêt à être utilisé immédiatement pour toutes les missions, sans interruption », explique Werner Enderle, responsable du Bureau de soutien à la navigation de l’ESA à l’ESOC.

« Le temps passé à l’ESOC aura une influence significative sur nos capacités. Fournir un lien direct vers UTC pour toutes nos missions permettra de nouvelles fonctionnalités et développements importants qui n’étaient pas possibles auparavant », ajoute Sinda Mejri, spécialiste des fréquences et de la synchronisation à l’ESOC. « Cela fera vraiment une grande différence, et tout se résume au travail brillant et à la collaboration entre les équipes de l’ESOC, de l’ESTEC et de nos stations au sol. »

Ce temps universel est utilisé pour les prévisions météorologiques, par les pilotes qui traversent différents fuseaux horaires, les opérateurs d’engins spatiaux travaillant sur des missions dans l’espace, ainsi qu’une grande partie de l’infrastructure vitale qui soutient nos économies et nos sociétés, de la bourse à Internet.

Selon l’ESA, ses missions bénéficieront également, de la flotte de satellites d’observation de la Terre aux observatoires en orbite comme Gaia, des missions dans l’espace lointain comme Solar Orbiter et, en particulier, des futures missions vers la Lune.

En effet, les opérations lunaires dépendront de la synchronisation interopérable du GNSS – un accès lunaire précis à un « maintenant » convenu, permettant des opérations multi-missions et multi-utilisateurs sur et autour de la Lune.

Selon l’agence européenne, non seulement le « temps ESA » contribue à améliorer la précision UTC dans le monde entier, mais cela signifie également que toutes les missions, aujourd’hui et à l’avenir, bénéficieront d’une réponse immédiate et précise à une question apparemment simple : « Quelle heure est-il? »

