Calendrier astronomique de février : restez au courant de ce qui va se passer dans le ciel

10 février : une fusée Soyouz opérée par Arianespace mettra en orbite un autre lot de satellites pour la constellation Internet par satellite de OneWeb. La mission, baptisée OneWeb 13, décollera de la Guyane française à 15h09.

12 février : conjonction entre Vénus et Mars, ce qui signifie que les planètes apparaîtront très proches les unes des autres dans le ciel, avec Mars au-dessus et à droite de Vénus. Cherchez la paire au-dessus de l’horizon à l’est juste avant l’aube.

14 février : Une fusée Rocket Lab Electron lancera deux petits satellites pour la flotte d’observation de la Terre de BlackSky Global. Il décollera de la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande.

15 février : Une fusée russe Soyouz décollera du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à 1h25 du matin, transportant le vaisseau cargo Progress 80 vers la Station spatiale internationale. Elle doit accoster au laboratoire orbital le 17 février à 4h08.

19 février : une fusée Northrop Grumman Antares lancera la mission de ravitaillement Cygnus NG-17 vers la Station spatiale internationale. Il décollera de l’installation de Wallops Island de la NASA en Virginie à 14h39.

27 février : La Lune, Mars et Vénus s’aligneront dans le ciel du matin. Cherchez le trio au-dessus de l’horizon à l’est, juste avant le lever du soleil.

comment s’orienter

Pour suivre notre calendrier astronomique, il est important de savoir dans quelle direction regarder et comment identifier les principaux points cardinaux. Pour cela, vous pouvez utiliser une vieille astuce, une boussole ou une application d’astronomie sur votre téléphone.

La vieille astuce est basée sur une phrase que vous avez dû apprendre à l’école : « le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest ». Tenez-vous droit et étirez vos bras, celui de droite pointant vers l’est et celui de gauche vers l’ouest. Vous aurez donc l’est sur la droite, le nord devant, l’ouest sur la gauche et le sud derrière vous.

Quant aux boussoles, ceux qui utilisent un iPhone n’ont pas besoin d’une application supplémentaire : utilisez simplement « Compass », qui fait partie d’iOS. Pour Android, ma recommandation est « Juste une boussole » de PixelProse SARL, qui est belle, simple, gratuite et surtout, sans .