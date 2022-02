Rover Perseverance prélève un premier échantillon sur Mars après un incident

Ce lundi (31), la NASA a annoncé que le rover Persévérance avait capturé un nouvel échantillon sur Mars pour remplacer le matériel piégé dans l’un de ses tubes de collecte après la sixième collecte, à la fin de l’année dernière.

Lors du forage dans un rocher appelé Issole le 29 décembre 2021, réalisant sa sixième collecte réussie depuis son atterrissage à l’intérieur du cratère Jezero en février dernier, le robot n’a pas réussi à sceller le tube de titane comme prévu, provoquant une obstruction causée par des roches et du régolithe martien. L’équipe de la mission a rapidement identifié le problème et a remarqué que des roches intrusives obstruaient le système de traitement des échantillons du rover.

Dans la seconde quinzaine de janvier, la mise en œuvre des premières étapes de récupération a remporté un premier succès : les deux pierres supérieures ont été éjectées du carrousel de forage lors d’une procédure de test.

Après quelques jours, le nettoyage était terminé, et la NASA a révélé via Twitter que les deux autres pierres, situées au bas du carrousel, avaient également été dûment remises au sol.

Lorsque vous rencontrez un défi, il est parfois préférable de prendre du recul et de s’en débarrasser. J’ai reculé sur des rochers à proximité pour m’incliner et j’ai fait une torsion avec un pied. Quelque part en cours de route, j’ai secoué les deux autres cailloux de mon système d’échantillonnage. Returnal à #SamplingMars bientôt! pic.twitter.com/gAs6E0tGcf – Le rover Mars Persévérance de la NASA (@NASAPersevere) 25 janvier 2022

Ces activités ont rendu possible le nouvel effort de collecte d’échantillons que le robot à six roues vient d’effectuer à Issole. « Ce rocher avait presque l’air surpris que je revienne ! Heureusement, j’ai pu collecter un autre échantillon ici pour remplacer celui que j’avais jeté plus tôt. C’est peut-être l’une des roches les plus anciennes que je collectionne, cela pourrait donc nous aider à comprendre l’histoire de cet endroit. #SamplingMars », ont écrit les membres de l’équipe de la mission lundi sur Twitter.