Regardez: les corbeaux sont entraînés à ramasser les mégots de cigarettes en échange de nourriture en Suède

Plus d’un milliard de mégots de cigarettes, appelés mégots, sont jetés dans les rues de Suède chaque année, ce qui représente environ 62 % de tous les déchets du pays. Ces informations proviennent de la Keep Sweden Tidy Foundation, une organisation suédoise à but non lucratif qui promeut le recyclage et la lutte contre le gaspillage par le biais de campagnes de sensibilisation du public et d’éducation environnementale.

Kråkor lär sig plocka fimpar En ny method har lärt kråkor att plocka upp fimpar från gator och trottoarer. « Att kråkor i framtiden bidrar till renhållningen i Stockholm ser jag som sannolikt », selon Christian Günther-Hanssen som med Startupbolaget Corvid Cleaning tagit fram en method for att lära vilda fåglar att plocka skräp. Publié par Mitt i Stockholm le mercredi 26 janvier 2022 Convaincre les humains de ne pas jeter les mégots de cigarettes dans la rue s'est jusqu'à présent avéré impossible, mais une startup affirme qu'elle peut apprendre aux corbeaux à ramasser les mégots et aider les communautés locales à économiser des millions de couronnes en frais de nettoyage chaque année. Corvid Cleaning forme les corbeaux sauvages à faire le travail grâce à un processus d'apprentissage étape par étape qui consiste à récompenser les oiseaux avec de la nourriture pour chaque mégot de cigarette qu'ils ramassent. Les corbeaux sont entraînés à associer les mégots de cigarettes à la nourriture «Ils sont plus faciles à enseigner et il y a aussi plus de chances qu'ils apprennent les uns des autres. En même temps, il y a moins de risques qu'ils mangent des déchets par erreur », a déclaré le fondateur de l'entreprise, Christian Günther-Hanssen. « Ce sont des oiseaux sauvages qui participent volontairement. » Bien que Günther-Hanssen n'ait pas précisé le processus d'enseignement étape par étape, il a déclaré que, fondamentalement, les oiseaux sont d'abord entraînés à associer les mégots de cigarettes à la nourriture, puis un distributeur de nourriture qui laisse tomber la nourriture lorsque l'oiseau arrive est introduit. Ainsi, mis à part les récompenses alimentaires, les entraîneurs encouragent l'investigation, de sorte que les corbeaux commencent à picorer la machine et finissent par appuyer sur un bouton qui fait tomber la nourriture. Cela ouvre la voie à la quatrième étape, où les oiseaux découvrent que la récompense ne diminue que lorsqu'ils mettent des mégots de cigarettes dans un conteneur assigné. Cela peut sembler compliqué, mais les corbeaux sont parmi les oiseaux les plus intelligents sur Terre, et de tels programmes de formation ont fait leurs preuves à plusieurs reprises au cours des dernières années. En fait, Corvid Cleaning est si confiant dans la technique qu'il a déjà exprimé son intérêt à la tester à plus grande échelle, dans toute la ville de Södertälje. Christian Günther-Hanssen estime que l'initiative pourrait faire économiser à la municipalité au moins 75 % des coûts liés à la collecte des mégots de cigarettes, en fonction de la force de travail des corbeaux. En cas de succès, Corvid Cleaning espère que ce sera une solution de nettoyage permanente qui pourra être mise en œuvre dans d'autres parties du pays. Alors que la nouvelle approche de nettoyage des ordures a reçu des commentaires positifs en ligne, certains s'interrogent sur les implications éthiques de ce projet. En particulier, la réflexion sur le fait que l'on peut entraîner les corbeaux à ramasser les mégots de cigarettes, mais que l'on ne peut pas empêcher les humains de les jeter. De plus, il y a les implications sanitaires d'une exposition constante des oiseaux aux toxines contenues dans les mégots de cigarettes et le risque de les rendre dépendants des distributeurs alimentaires.