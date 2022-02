Les scientifiques confirment l’astéroïde cheval de Troie de la Nouvelle Terre ; savoir ce qu’ils sont

Des experts de l’Université de Barcelone ont identifié un autre astéroïde troyen de notre système solaire – celui-ci, soit dit en passant, un « compagnon en route » vers la Terre. l’objet nommé 2020 XL5 a été découvert à l’origine en 2020 et était déjà suspecté de sa nature, mais des universitaires espagnols ont pu le confirmer dans une nouvelle étude.

Les «astéroïdes troyens» sont des roches spatiales de tailles variables qui partagent leurs trajectoires avec l’orbite d’une planète. Dans le cas de la Terre, nous connaissions déjà l’astéroïde 2010 TK7 il y a des années, mais la découverte du 2020 XL5 nous a conduit à soupçonner qu’il s’agissait également d’un objet du même type – quoique relativement petit.

Les astéroïdes troyens sont des objets qui traversent l’orbite terrestre à des points précis de l’espace : en 2010, nous en avons découvert un, mais un astéroïde vu en 2020 s’est avéré être de la même nature (Image : Dotted Yeti/)

« La confirmation de 2020 XL5 en tant qu’astéroïde troyen terrestre confirme que 2010 TK7 n’est pas une exception rare et que d’autres existent probablement », a déclaré Toni Santana-Ros, de l’équipe de recherche de l’Institut des sciences cosmologiques de l’Université de Barcelone. « Cela nous encourage à améliorer nos stratégies pour trouver – s’il existe – l’astéroïde troyen primordial de la Terre. »

La découverte de 2020 XL5 en décembre 2020 a été faite à l’aide du télescope Pan-STARRS 1 à Hawaï. Après son entrée dans un recueil international, l’astronome amateur Tony Dunn a effectué les calculs de trajectoire du nouvel objet et a déterminé qu’il est en orbite dans le quatrième point de Lagrange – une région d’équilibre entre la Terre et le Soleil. sert de logement pour le 2010 TK7.

Dunn a déclaré avoir effectué plusieurs calculs différentiels, en utilisant différents modèles d’astéroïdes. Tous ont démontré les comportements d’un astéroïde troyen, mais ce n’était toujours pas suffisant pour confirmer la théorie.

C’est alors que l’équipe de Santana-Ros est arrivée sur les lieux, observant l’objet avec le télescope SOAR (Recherche astrophysique du sud), au Chili; ainsi que le télescope Lowell Discovery en Arizona et, enfin, la station au sol de l’Agence spatiale européenne (ESA) à Tenerife, aux îles Canaries.

« Ces observations étaient très difficiles et nécessitaient que le télescope surveille correctement l’objet à son point d’élévation le plus bas, car l’astéroïde était naturellement bas sur son horizon ouest à l’aube », a déclaré le co-auteur de l’étude Cesar Briceño, chercheur au NOIRLab.

« C’est assez ennuyeux pour les astronomes de pointer du doigt les quatrième et cinquième points de Lagrange à l’intérieur de la Terre », a déclaré Santana-Ros. « Tout astéroïde en orbite autour de ces points ne serait visible que pendant une courte période, près du coucher du soleil, à de très basses altitudes à l’horizon. »

Sur la base d’une surveillance active et de l’examen de près de 10 ans de données archivées, l’équipe a conclu qu’en fait, 2020 XL5 est un astéroïde troyen terrestre. Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est qu’il ne le restera pas éternellement : pour l’instant, 2020 XL5 est gravitationnellement lié à cette orbite, mais d’ici environ 4 000 ans, il devrait s’en échapper.

Le postulat de l’étude, selon Santana-Ros, envisage encore une autre possibilité : la découverte d’un astéroïde troyen depuis la Terre pourrait ouvrir la voie à, éventuellement, d’autres objets du type à identifier et, éventuellement, visiter par nos astronautes.

« Si nous sommes en mesure de découvrir plus de chevaux de Troie, et si certains d’entre eux apportent des orbites avec des inclinaisons plus faibles, ils seront peut-être moins chers à visiter que la Lune », a déclaré l’expert. « Ainsi, ils pourraient devenir des bases idéales pour une exploration plus avancée du système solaire, ou peut-être même une ressource. »

