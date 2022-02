Un éclair de 770 km établit un nouveau record du monde

Un nouveau record d’extension lumineuse a été publié par l’Organisation des Nations unies (ONU), via l’Organisation météorologique mondiale (OMM) ce mardi (1) : un éclair d’environ 770 km en extension a illuminé le ciel des États américains du Mississippi, de l’Alabama et Texas, États-Unis, lors d’une tempête en 2020.

En tout, il y avait 768 km – une distance qui comprend, à des fins de comparaison, la distance entre Londres, capitale de l’Angleterre ; et Hambourg, l’une des principales villes d’Allemagne. L’extension a également dépassé le précédent record, détenu par le Brésil, avec un avantage de plus ou moins 60 km.

Deux records de tempête ont été publiés par l’ONU, par l’intermédiaire de son bureau météorologique : la durée d’un coup de foudre (prenant trois États américains) et la durée de l’un d’entre eux, en Argentine (Image : OMM/Disclosure)

Dans un record parallèle, l’OMM a également signalé une nouvelle durée d’éclair de lumière provenant de la foudre : également en 2020, une tempête au-dessus de l’Argentine et de l’Uruguay a produit un éclair de lumière d’une durée de 17,1 secondes – 0,37 seconde de plus que le précédent record, qui était également Argentin.

« Ce sont des enregistrements extraordinaires provenant d’événements légers », a déclaré Randall Cerveny, porte-parole de l’OMM pour les extrêmes climatiques et météorologiques, dans un communiqué. « Ces extrémismes environnementaux sont la preuve vivante de la puissance de la nature, ainsi qu’un témoignage des progrès scientifiques réalisés pour de telles analyses. »

Cerveny ne l’a pas cité directement, mais ses propos reflètent un saut technologique utilisé dans l’analyse de ces phénomènes : avant 2018, la structure utilisée pour évaluer la foudre et les orages était majoritairement installée à la surface de la Terre. Après cette année – lorsque le record du Brésil a été établi – nous avions utilisé la technologie satellitaire pour la première fois.

Résultat : le record a plus que doublé.

« Il est fort probable que des extrêmes encore plus grands existent, et nous pourrons les observer à mesure que la technologie de détection de la lumière s’améliorera », a déclaré le porte-parole.

Selon la déclaration de l’OMM, les éclairs de lumière n’étaient pas des événements isolés, mais le point culminant des tempêtes en cours. En effet, tous – l’actuel détenteur du record américain et l’ancien brésilien – venaient de régions qui facilitent leur occurrence : aux États-Unis, cela correspond aux Grandes Plaines ; au Brésil, cela fait référence au bassin du Rio de la Plata.

Et oui, le fait que la foudre de 770 km fasse partie d’une tempête en cours la rend encore plus dangereuse que d’habitude : « La foudre est un risque énorme qui prend de nombreuses vies chaque année », a déclaré Petteri Taalas, chef de la recherche à l’OMM. . « Nos résultats mettent en évidence d’importants problèmes de sécurité publique contre la foudre et les nuages ​​​​électrifiés, où les éclairs peuvent parcourir très rapidement de très grandes distances. »

Selon l’organisation, les endroits les plus sûrs pour se protéger de tels événements sont les grands bâtiments avec un câblage et une plomberie solides, ou des véhicules fermés avec un toit en métal.

Deux autres records détenus par l’OMM – mais non mis à jour récemment – font état de décès causés par la foudre, soit directement, soit comme conséquence : en 1975, au Zimbabwe, 21 personnes sont mortes lorsqu’une hutte où elles s’abritaient d’un orage a été touchée. dans.

En 1994, 469 personnes sont mortes après que la foudre a frappé un ensemble de réservoirs de carburant, provoquant l’inondation de la ville égyptienne de Dronka.

