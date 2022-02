Le télescope Hubble capture une explosion cosmique inhabituelle

Une étrange explosion cosmique a été capturée par le télescope spatial Hubble. Dans une nouvelle image prise par l’observatoire, il est possible de voir la galaxie naine NGC 1705 briller sur un fond de lumière scintillante et parmi des nuages ​​rouges.

Située dans la constellation de Pictor, à 17 millions d’années-lumière de la Terre, la minuscule galaxie a été décrite par l’Agence spatiale européenne (ESA) comme un « monstre cosmique ». C’est parce qu’il est petit, de forme irrégulière et qu’il a récemment subi une « explosion de naissance » stellaire inhabituelle, que les astronomes appellent une « explosion d’étoiles ».

Une nouvelle image de la galaxie naine NGC 1705 a été prise par le télescope spatial Hubble. Crédit image : ESA/Hubble & NASA, R. Chandar

Les galaxies naines irrégulières ont tendance à contenir peu d’éléments autres que l’hydrogène ou l’hélium, et sont considérées comme similaires aux premières galaxies apparues dans l’Univers.

La galaxie NGC 1705 a déjà été vue par le télescope Hubble en 1999

Les données présentées dans l’image proviennent d’une série d’observations conçues pour démêler l’interaction entre les étoiles, les amas d’étoiles et le gaz ionisé dans les galaxies proches.

En observant une longueur d’onde spécifique de lumière connue sous le nom de H-alpha avec la caméra grand champ 3 de Hubble, les astronomes ont entrepris de découvrir des milliers de nébuleuses d’émission – des régions créées lorsque de jeunes étoiles chaudes baignent les nuages ​​de gaz qui les entourent dans l’ultraviolet, les faisant lueur.

Ce n’est pas la première fois que NGC 1705 est capturé par Hubble. En 1999, les astronomes ont examiné le cœur de la galaxie à l’aide de la caméra de travail de Hubble à l’époque, la Wide Field Planetry Camera 2, un instrument qui a été remplacé par la Wide Field Camera 3.

Le remplacement a eu lieu lors de la cinquième et dernière mission face à face de Hubble en 2009, et le nouvel instrument, transporté à l’observatoire via la navette spatiale de la NASA, a maintenant fourni un portrait plus riche et beaucoup plus détaillé de la galaxie NGC 1705 que le précédent. 1. observation précédente.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !