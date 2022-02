Le début de la vie sur Terre serait lié à un gaz toxique aujourd’hui utilisé dans les armes chimiques

Dans le processus d’émergence de la vie sur Terre, la transformation de la chimie en biochimie sur notre planète a été l’un des développements les plus étonnants qui se soient produits dans l’univers. C’est si rare que jusqu’à présent, nous n’avons absolument aucune preuve de toute forme de vie ailleurs dans le cosmos – peu importe à quel point nous cherchons sans cesse.

Pour expliquer exactement ce qui aurait pu se passer, la réponse réside dans la corrélation des recherches de pointe en astronomie, biologie, chimie et géologie.

Une étude récente, en phase de pré-impression et acceptée pour publication par The Astrophysical Journal, propose que la clé réside dans une molécule auto-réplicante, impliquant une interaction complexe de météorites riches en hydrogène, d’activité volcanique, de lagons chauds et d’un précurseur improbable de la vie : le cyanure d’hydrogène.

La vie sur Terre serait-elle née d’un gaz aujourd’hui hautement toxique et mortel ? Image : Chinnapong –

La vie sur Terre a commencé très différemment de ce qu’elle est aujourd’hui

Formée il y a environ 4,5 milliards d’années, la Terre subit immédiatement de nombreuses collisions, dont une suffisamment importante pour arracher un morceau de notre planète et créer la Lune, puis les choses se calmèrent suffisamment pour que la vie puisse apparaître, entre 4,5 milliards et 3,7 milliards. il y a des années.

Ces premières formes de vie étaient certainement très différentes des formes modernes. En effet, les formes de vie modernes nécessitent trois macromolécules : l’ADN, l’ARN et les protéines. Très brièvement : notre ADN stocke des informations, l’ARN transmet ces informations pour fabriquer des protéines, et les protéines effectuent l’essentiel du travail de maintien de la vie, y compris la réplication de l’ADN.

Il s’agit d’un système tellement interconnecté qu’il est peu probable que tout soit apparu en même temps sous sa forme moderne. Cependant, au début de la vie, il fallait encore remplir les fonctions de base : stocker des informations, se répliquer et catalyser d’autres réactions chimiques.

Il est possible que l’ARN seul soit capable de faire les trois – certainement pas aussi efficacement que le combo ADN-ARN-protéine que nous avons aujourd’hui, mais cela pourrait être un point de départ plausible pour la vie. Mais d’où vient l’ARN auto-répliquant ?

Des scientifiques créent un modèle de la Terre primitive

Pour percer ce mystère et d’autres liés à l’origine de la vie, les auteurs de la nouvelle étude ont développé un modèle complexe de la Terre primitive, prenant comme point de départ la collision massive qui a créé la Lune, avec des océans qui commencent tout juste à se former et des continents. commencent à émerger. Ici, c’était encore un endroit très inhospitalier.