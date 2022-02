Cette pilule délivre des vaccins à ARNm directement dans l’estomac

Développement d’une pilule expérimentale pour administrer des vaccins oraux à ARNm. Les molécules sont intégrées dans des nanoparticules polymères spéciales.

Création d’une pilule expérimentale qui permet l’administration orale de vaccins à ARN messager (ARNm), enfermés dans des nanoparticules polymères spéciales. La capsule, qui a la taille d’une petite baie, n’a pas encore été perfectionnée et n’a pour l’instant été testée que sur des modèles animaux, mais à l’avenir, elle pourrait concrètement aider à la diffusion de médicaments basés sur la nouvelle technologie », a inauguré » avec les vaccins anti Covid. de Pfizer-BioNTech et Moderna (le Comirnaty et le Spikevax). En effet, beaucoup de personnes ne tolèrent pas les aiguilles, donc une simple pilule les rendrait plus sensibles à la vaccination, de plus les aspects logistiques et organisationnels seraient également favorisés, puisqu’il ne sera pas strictement nécessaire de se rendre à l’hôpital. Une telle approche faciliterait également l’utilisation de médicaments pour les maladies gastro-intestinales, plus complexes à administrer par voie parentérale (par inoculation).

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du département de génie chimique du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Cambridge, aux États-Unis, a mis au point la capsule et les nanoparticules pour l’administration orale des vaccins à ARNm en contact étroit avec des collègues du David H. Koch Institute for Integrative Cancer Research et de la section Global Drug Discovery and Device & Delivery Solutions de Novo Nordisk A/S (Danemark). Les scientifiques, coordonnés par les professeurs Giovanni Traverso, Robert Langer et Alex Abramson, travaillaient depuis des années sur de nouvelles méthodes d’administration orale de médicaments directement dans le tube digestif. En 2019 ils ont mis au point une capsule dont la forme ressemble vaguement à la carapace de la tortue léopard, capable de revenir en position verticale en cas de roulis et donc de libérer le contenu exactement au contact de la surface interne de l’estomac. Grâce à elle, les chercheurs ont pu administrer des médicaments solides comme l’insuline mais aussi de grosses molécules d’anticorps monoclonaux liquides. Partant des résultats des investigations précédentes, le professeur Traverso et ses collègues ont décidé de se tourner vers les vaccins à ARNm, qui représentent l’avenir pour lutter contre de multiples maladies, du cancer aux maladies auto-immunes.

Comme le précisent les scientifiques, les acides nucléiques (comme les ARN messagers) se dégradent facilement et rapidement lorsqu’ils pénètrent dans l’organisme, ils doivent donc être « conditionnés » dans des nanoparticules ad hoc capables de les faire arriver intacts à destination. Ce n’est pas un hasard si dans les vaccins anti Covid les molécules d’ARN sont contenues dans des nanoparticules lipidiques. Les scientifiques du MIT ont récemment développé de nouvelles nanoparticules composées d’un polymère spécial hybride et ramifié appelé poly (bêta-amino esters), qui est très efficace pour protéger l’ARN et le transporter jusqu’à sa destination. Les chercheurs ont testé les nanoparticules contenant de l’ARN (qui code pour une protéine détectable dans les tissus) à la fois directement et conditionnées dans des capsules dans des modèles animaux, souris et porc. Dans le cas des nanoparticules sans capsule, ils ont observé que la protéine codée était détectable à la fois dans le foie et dans l’estomac ; dans la deuxième expérience (avec capsule) uniquement dans l’estomac.

Les scientifiques ont pu charger jusqu’à 50 microgrammes d’ARN par capsule, atteignant une dose maximale de 150 microgrammes, ce qui est supérieur à celui des vaccins à ARNm Covid (la dose standard de Moderna va jusqu’à 100 microgrammes, celle de Pfizer est de 30 microgrammes) . Traverso et ses collègues espèrent pouvoir favoriser l’absorption de l’ARN dans d’autres organes, en améliorant le dosage et la composition des polymères des nanoparticules. Dans de futures investigations, ils évalueront le déclenchement d’une réponse immunitaire à la suite de vaccins administrés via la capsule spéciale. Les détails de la recherche « Oral mRNA delivery using capsule-mediated gastrointestinal tissue injections » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Matter.