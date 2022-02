L’astronaute met en garde Tom Cruise contre la « puanteur » sur la Station spatiale

La Station Spatiale Internationale a une odeur, dirons-nous, « particulière ». C’est du moins ce que dit l’astronaute de la NASA Victor Glover, dans une interview avec l’acteur Tom Cruise sur la dernière édition du podcast « The Body in Space » de la NASA. Cruise s’est associé à SpaceX en 2020 pour voyager vers l’ISS et tourner un film dans l’espace, bien que cela n’ait pas encore de date. J’étais donc curieux de l’expérience de décoller dans un Falcon 9 et de vivre sur l’ISS pendant un certain temps.

« Lorsque vous arrivez à la station spatiale, c’est lorsque vous remarquez l’odeur la plus forte parce que vous êtes saturé, puis vous vous y habituez, mais c’était une combinaison intéressante », a déclaré Glover lorsqu’on lui a posé des questions sur l’environnement de la station.

L’astronaute de la NASA Megan McArthur déguste des aliments frais sur la Station spatiale internationale. Crédits : NASA

« Et l’odeur est locale. Le module qui dispose de l’équipement pour l’haltérophilie et la musculation est aussi l’endroit où se trouve la salle de bain, c’est donc le module avec le plus d »odeur’ », explique l’astronaute. « Celui-là sent le vestiaire. »

« La gare, en général, sent l’usine. Il a une caractéristique de machinerie, stérile, métallique. Ça sent l’espace de travail. C’est comme quand vous entrez dans un hôpital et pensez « ouais, ça sent comme un hôpital ».

Ici sur Terre, nous pouvons gérer les odeurs dans un environnement en ouvrant la fenêtre et en laissant entrer de l’air frais. Comme cela n’est pas possible sur l’ISS, un système de ventilateurs assure la circulation : « tout l’air bouge à cause des ventilateurs », précise Glover.

Non seulement à cause de l’odeur, mais pour empêcher le dioxyde de carbone exhalé par les astronautes de s’accumuler dans une « bulle » autour de leur tête, ce qui peut entraîner un manque d’oxygène (hypoxie), ce qui peut entraîner une perte de conscience.

Peut-être que Cruise sera heureux de savoir que l’odeur de la salle de bain est l’une des choses sur la liste des priorités de la NASA. Un nouveau modèle basé sur ce qui sera utilisé dans les capsules Orion, qui emmèneront l’homme sur la lune dans le cadre du programme Artemis, a été envoyé à l’ISS pour un « test drive » en septembre 2020, dans le but de s’assurer qu’il est compact , efficace et peu odorant. Nous ne savons toujours pas si cela a fonctionné.

