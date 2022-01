Un iceberg géant a rejeté des milliards de tonnes d’eau douce dans l’océan en trois mois

Une étude publiée dans la revue scientifique Télédétection de l’environnement rapporte que 152 milliards de tonnes d’eau douce ont été rejetées en trois mois par un seul iceberg dans les mers autour de la Géorgie du Sud, une île britannique située dans l’océan Atlantique.

Connu sous le nom d’A68A, le supericeberg est parti en 2017 de la plate-forme de glace Larsen-C sur la péninsule antarctique et a commencé son voyage épique de 3,5 ans et 4 000 km à travers l’océan. D’une superficie de 5 719 km2, c’était le plus grand iceberg de la Terre lorsqu’il s’est formé et le sixième plus grand jamais enregistré.

L’iceberg A68A avec quelques morceaux de glace plus petits qui se sont brisés autour de lui (21 novembre 2020). Crédit : Image MODIS de NASA Worldview Snapshots.

Vers Noël 2020, l’A68A a reçu une large attention alors qu’il s’éloignait de manière inquiétante de la Géorgie du Sud, ce qui soulève la possibilité qu’il puisse nuire au fragile écosystème de l’île.

Des chercheurs du Centre d’observation et de modélisation polaires (CPOM) et du British Antarctic Survey (BAS) ont utilisé des mesures satellitaires pour cartographier la surface et l’épaisseur de l’iceberg A68A tout au long de son cycle de vie.

Un volume élevé d’eau douce libéré par les icebergs peut nuire à l’écosystème

Selon les auteurs, l’iceberg a suffisamment fondu pour éviter d’endommager le fond marin autour de la Géorgie du Sud en cas d’échouement. Cependant, un effet secondaire de la fonte a été la libération d’une quantité stupéfiante de 152 milliards de tonnes d’eau douce dans les environs de l’île – une perturbation qui pourrait avoir un impact profond sur l’écosystème local.

Pendant les deux premières années de son existence, A68A est resté près de l’Antarctique dans les eaux froides de la mer de Weddell. Cependant, alors qu’il commençait son voyage vers le nord à travers le passage de Drake, il traversa des eaux de plus en plus chaudes et commença à fondre.

Au total, l’iceberg a rétréci de 67 mètres par rapport à sa taille initiale de 235 mètres, le taux de fonte augmentant fortement alors qu’il flottait dans la mer d’Écosse autour de la Géorgie du Sud.

Laura Gerrish, spécialiste des systèmes d’information géographique (SIG) et de la cartographie au BAS, est co-auteur de l’étude. « L’A68 était un iceberg absolument fascinant à suivre depuis sa création jusqu’à sa fin », a déclaré Gerrish. « Des mesures fréquentes nous ont permis de suivre chaque mouvement et rupture de l’iceberg alors qu’il se déplaçait lentement vers le nord à travers l’allée des icebergs et dans la mer d’Écosse, où il a ensuite pris de la vitesse et s’est approché très près de l’île de Géorgie du Sud. »

Selon Gerrish, si la quille d’un iceberg est trop profonde, il peut être piégé sous la mer, ce qui peut être perturbateur de plusieurs façons. Alors que le nettoyage des marques peut détruire la faune, l’iceberg lui-même peut bloquer les courants océaniques et les voies d’alimentation des prédateurs.

Tous ces résultats potentiels étaient redoutés alors que l’A68A s’approchait de la Géorgie du Sud, mais la nouvelle étude révèle que l’iceberg n’est entré que brièvement en collision avec le fond marin et s’est brisé peu de temps après, ce qui le rendait moins risqué en termes de blocage.

Au moment où il a atteint les bas-fonds autour de la Géorgie du Sud, la quille de l’iceberg s’était rétrécie à 141 mètres sous la surface de l’océan, suffisamment peu profonde pour éviter le fond marin, qui est à environ 150 mètres de profondeur.

Cependant, l’écosystème et la faune autour de la Géorgie du Sud ont certainement ressenti le poids de la visite du colossal iceberg.

La recherche a utilisé les données de cinq satellites

Lorsque les icebergs se détachent des plates-formes de glace, ils flottent avec les courants océaniques et le vent, tout en libérant de l’eau froide et des nutriments à mesure qu’ils fondent. Ce processus influence la circulation océanique locale et favorise la production biologique autour de l’iceberg.

Anne Braakmann-Folgmann, chercheuse au CPOM et doctorante à l’École de la Terre et de l’Environnement de l’Université de Leeds, est l’auteur principal de l’étude. « Il s’agit d’une énorme quantité d’eau de fonte, et la prochaine chose que nous voulons savoir est de savoir si elle a eu un impact positif ou négatif sur l’écosystème autour de la Géorgie du Sud », a déclaré Braakmann-Folgmann. « Alors que l’A68A empruntait une route commune à travers le passage de Drake, nous espérons en savoir plus sur les icebergs prenant une trajectoire similaire et sur la manière dont ils influencent les océans polaires. »