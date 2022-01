Le meilleur moyen d’aller sur Mars ? En hibernation, selon l’ESA

Si vous faites partie de ceux qui souffrent de beaucoup de sommeil à tout moment de la journée, alors peut-être qu’un voyage sur Mars vous intéressera. Selon des recherches menées par l’ESA, l’agence spatiale européenne, l’hibernation humaine serait le meilleur moyen de se rendre sur la planète rouge en toute sécurité, santé, en plus de réduire les coûts et l’utilisation de l’espace à l’intérieur des navires.

Selon l’enquête, lors d’un voyage spatial typique, en ne comptant que la consommation de nourriture et d’eau, un équipage consommerait en moyenne 30 kg de produits d’épicerie par personne et par jour, sans compter les problèmes tels que la protection contre les radiations de l’espace, garantissant aux voyageurs ‘ la santé mentale et d’autres défis.

L’idée de l’ESA est de développer une sorte de « cabine de sommeil » avec des capacités technologiques pour réduire les fonctions physiologiques, afin d’assurer que le sommeil profond dure un long voyage, par exemple vers Mars.

Cependant, une façon de contourner ces coûts serait d’induire un état de torpeur par l’hibernation : la méthode est courante chez certains animaux à l’état sauvage et, selon Jennifer Ngo-Anh, l’une des auteures de l’étude et coordinatrice de Human Exploration et ESA Robotics, permettrait de réduire le taux métabolique d’un astronaute à 25 % de sa capacité lors d’un voyage vers la planète rouge.

En d’autres termes, pour se rendre sur Mars sans se ruiner, l’ESA recommande de dormir d’enfer.

« Partout où il y a de la vie, il y a du stress », a déclaré l’expert. « Cette stratégie aiderait à minimiser les sentiments d’ennui, de solitude et d’agressivité – qui sont tous amplifiés grâce au confinement obligatoire d’un vaisseau spatial. »

Contrairement à ce que vous pourriez penser, un état d’hibernation n’est pas tout à fait un sommeil profond immortalisé par Hollywood : oui, les ours et les chauves-souris dans les grottes dorment profondément, mais cela a un sens pratique : stocker autant d’énergie que possible pour survivre au froid. , qui ont généralement moins de nourriture disponible.

Mais comme tout autre processus métabolique, réveiller un animal de l’hibernation peut être mortel : le réveil de l’hibernation est un processus coûteux – ce qui signifie que les animaux devront épuiser leurs réserves, et c’est une dépense qui peut ne pas revenir.

Considérez que vous êtes un ours et qu’une alarme de voiture vous a réveillé tôt : vous avez maintenant moins d’énergie que vous ne le devriez et vous êtes obligé de chasser pour vous nourrir en peu de temps. Vos habitudes alimentaires peuvent changer de force et ce que vous évitiez d’attaquer auparavant peut maintenant vous sembler appétissant – comme les humains, les animaux domestiques… vous voyez déjà où nous voulons en venir.