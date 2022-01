Comprendre pourquoi les pluies dévastatrices à São Paulo proviennent de « rivière dans le ciel »

Parmi les facteurs responsables de l’occurrence de l’événement de pluie extrême qui a fait des morts et des destructions à São Paulo au cours du week-end, figure un système à méso-échelle – dans ce cas, un front froid – qui a déclenché un canal d’humidité avec des valeurs d’eau précipitables très élevées. le territoire de São Paulo. Ce débit reçoit le nom météorologique de rivière atmosphérique.

Comme le souligne le site Web des services météorologiques MetSudla chaîne d’événements qui a conduit à la catastrophe dans l’État de São Paulo a commencé la semaine dernière, lorsqu’un front froid a traversé le sud du pays, se déplaçant vers le sud-est.

L’image satellite montre une rivière atmosphérique qui a déversé des pluies torrentielles à São Paulo, qui s’étend de l’Amazonie, où elle reçoit l’humidité de l’Afrique, jusqu’à la limite ouest de l’océan Indien. Image : NOAA

Le système a rencontré de l’air plus chaud au-dessus de la région centre-ouest, apportant de la pluie et des orages à São Paulo, et n’a pas pu progresser plus au nord. « Avec cela, le front est devenu semi-stationnaire dans la région sud-est », explique MetSul.

Selon les météorologues, cela a conduit à l’organisation d’un canal d’humidité robuste connu sous le nom de zone de convergence sud-atlantique (ZCAS), une bande de nébulosité qui traverse le Brésil et apporte généralement de grands volumes de pluie dans plusieurs États à cette période de l’année. .

Le fleuve atmosphérique qui a provoqué des tempêtes à São Paulo s’étend jusqu’à l’océan Indien

Ce couloir d’humidité, véritable « fleuve dans le ciel », a une orientation climatologique typique du nord-ouest au sud-est, s’étendant de la région amazonienne jusqu’au littoral de la région sud-est.

Dans le cas des tempêtes enregistrées au cours du week-end, le fleuve atmosphérique qui prend sa source dans l’Amazonie et traverse São Paulo, où il a déversé beaucoup d’eau, s’étend sur des milliers de kilomètres et avance à travers l’Atlantique jusqu’aux régions de l’Afrique australe à la limite extrême ouest de l’océan Indien, selon le MetSouth.

Ces rivières atmosphériques, grandes productrices de pluie, sont fréquentes entre les mois de novembre et mars, ce qui signifie qu’il s’agit d’un phénomène typique des climats plus chauds. Elles peuvent durer jusqu’à dix jours consécutifs, provoquant d’importants volumes de précipitations dans les zones d’exploitation.

À lui seul, le front froid n’est pas en grande partie responsable de la convergence de l’humidité. La zone de haute pression qui agit sur l’océan Atlantique contribue également à transporter l’humidité de la région amazonienne vers d’autres zones.

La catastrophe pluvieuse de São Paulo était prédite et très attendue. Jeudi dernier (27), MetSul Meteorologia a émis un avertissement de pluie extrême pour plusieurs régions de l’état de SP avec accumulé de 200 mm à 300 mm dans certaines villes, avertissant qu’il s’agissait d’une situation dangereuse et que les villes du Grand São Paulo étaient en la zone à risque.

L’alerte pluie avec des volumes excessifs demeure lundi et mardi avec un risque élevé de précipitations parfois fortes à torrentielles, qui pourraient porter le cumul, dans certaines villes, à 400 mm en un total de 120 heures. L’instabilité ne s’atténue que mercredi (2), bien qu’il continue de pleuvoir dans plusieurs régions de l’État.

