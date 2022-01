D’anciens employés disent que Neuralink fonctionne « sur la peur »

Les choses restent compliquées pour l’image publique de Neuralink, qui compte désormais six anciens employés l’accusant de favoriser une culture de la peur et de la pression sur ses employés. La société d’Elon Musk a récemment été attaquée pour avoir fait des promesses jugées irréalistes d’implanter une puce cérébrale qui, selon son fondateur, promet d’aider les personnes ayant des difficultés motrices, en plus de permettre, à l’avenir, « de télécharger votre conscience et de ne pas être derrière les machines ».

La semaine dernière, le Apparence numérique texte publié montrant comment certains experts ont discrédité Elon Musk, qui a promis que Neuralink réaliserait des essais cliniques sur des humains, ce qui a suscité la peur et l’inquiétude dans la communauté scientifique.

Elon Musk a fondé ou aidé à fonder des entreprises comme Tesla, SpaceX et Neuralink. Fait intéressant, tous ont été impliqués dans des cas de harcèlement ou de pression excessive contre des employés (Naresh777/)

S’adressant au magazine Fortune, les six anciens employés ont déclaré que Neuralink exerce une pression inhabituelle sur ses employés, demandant souvent des résultats proches de l’impossible et exerçant un poids continu même lorsque la dynamique est favorable.

« Il y avait ce mécontentement du haut vers le bas quant au rythme de nos progrès, même si nous avancions à des vitesses sans précédent », a déclaré l’une des sources du magazine. « Même ainsi, Elon [Musk] n’a jamais été satisfait ».

Selon eux, Musk lui-même a créé un environnement toxique où les gens craignaient le plus de « faire chier » le co-fondateur de Neuralink, qui « a insisté pour imposer des délais irréalistes pour des objectifs trop ambitieux ». L’une des personnes interrogées a déclaré que, pour cette raison, le pourcentage de chiffre d’affaires (terme d’entreprise qui s’applique au nombre de personnes qui quittent une entreprise et sont remplacées) l’entreprise est l’une des plus importantes de l’industrie.

L’information n’a pas été commentée par Neuralink, mais les rumeurs sur cette moyenne plus élevée ne sont pas exactement nouvelles : en mai 2021, Max Hodak, co-fondateur de Neuralink, annonce brusquement son départ de l’entreprise, mais sans en détailler la raison. Des informations recherchées par les médias américains indiquaient cependant que lui et Musk ne se regardaient plus, et que Hodak aurait, selon certains, été expulsé de l’entreprise en raison de l’influence du milliardaire.

Le nom d’Elon Musk a également été lié à des cultures de travail toxiques dans ses autres entreprises : dans un article de novembre 2021 publié par le Washington Post, le procès contre Jessica Barraza, qui prétend avoir subi tellement de pression chez Tesla qu’elle a fini par faire face à des épisodes d’anxiété et crises de panique. Elle a ensuite été diagnostiquée avec un trouble de stress post-traumatique (SSPT) – un problème couramment observé chez les soldats revenant de la guerre.

Le mois suivant, en décembre, un article indépendant signé par Ashley Kosak, ancienne ingénieur stagiaire chez SpaceX pendant quatre ans, attirait l’attention sur des allégations de harcèlement sexuel et que des cas du type signalés au service des ressources humaines (RH) de l’entreprise étaient sommairement enterré sans enquête. SpaceX n’a ​​jamais répondu aux demandes de commentaires de CNBC, qui couvrait l’affaire à l’époque.

Les six anciens employés qui accusent Neuralink de favoriser une culture de la peur des entreprises ne se sont pas identifiés, mais leurs accusations ajoutent du poids à une image publique déjà fortement érodée. Couplé au refus de l’entreprise de commenter les préoccupations soulevées par des experts qui doutent de son éthique ou de sa capacité à implanter des puces dans le cerveau des gens (en particulier en 2022), l’entreprise a fait l’objet d’un examen public encore plus approfondi.

Malgré tout, Neuralink a de nouveau préféré le silence.

