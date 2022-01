Un vaisseau spatial chinois envoie une vidéo selfie en orbite de Mars ; Regardez

Le vaisseau spatial chinois Tianwen-1, en orbite autour de Mars depuis près d’un an, envoie à la Terre une belle vidéo avec un selfie qui montre la planète rouge en arrière-plan. La vidéo a été diffusée par l’agence spatiale chinoise (CNSA) à la veille du Nouvel An chinois, qui sera célébré ce mardi (1).

Ce n’est pas la première fois que le vaisseau spatial envoie un selfie. Le premier a été réalisé sur le chemin de Mars, avec l’obscurité de l’espace en arrière-plan, en octobre 2020. Le second est plus récent : il est sorti il ​​y a un peu moins d’un mois, et montre le satellite et l’un des pôles de Mars en le fond. .