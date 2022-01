La Corée du Nord teste un missile capable de toucher les États-Unis

Lundi, la Corée du Nord a déclaré qu’elle avait testé un missile balistique à capacité nucléaire à portée intermédiaire qui pourrait frapper Guam, un territoire américain dans l’océan Pacifique. Selon l’agence de presse officielle du pays, KNCA, une caméra attachée au missile a capturé des images depuis l’espace.

Des photos prises dimanche (30) et publiées par l’Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) lundi (31) montrent ce que la Corée du Nord dit être le test du missile Hwasong 12 dans un lieu non divulgué. Dans les deux derniers, des enregistrements réalisés par une caméra attachée au projectile. Image : KCNA

Toujours selon KNCA, le lancement, qui a eu lieu dimanche (30), est le septième jamais effectué par la Corée du Nord en 2022 seulement et le plus important depuis 2017. Le but du test, selon les responsables, était de vérifier le précision globale du missile, appelé Hwasong-12.

Lors du test, le missile a été lancé vers les eaux de la côte est du pays, à un angle élevé, pour l’empêcher de survoler d’autres pays. Selon des évaluations sud-coréennes et japonaises, Hwasong-12 a parcouru environ 800 km et atteint une altitude maximale de 2 000 km avant d’atterrir entre la péninsule coréenne et le Japon.

L’arme sol-sol à capacité nucléaire a une portée maximale de 4 500 km, une distance suffisante pour atteindre Guam, qui abrite des bases militaires américaines qui ont joué un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale.

Tout cela soulève des inquiétudes aux États-Unis quant à d’éventuelles provocations plus importantes, telles que des essais de missiles nucléaires et à longue portée qui pourraient constituer une menace directe pour le continent américain.

Selon CNN, les États-Unis ont promis une réponse non précisée « destinée à montrer notre engagement envers nos alliés » – selon les mots qu’un responsable américain non divulgué a donnés à la publication.

« Ce n’est pas seulement ce qu’ils ont fait hier, c’est le fait que cela se produit après un nombre très important de tests ce mois-ci », a déclaré la source, appelant le gouvernement à participer à des négociations directes sans conditions préalables.

Alors qu’elle se dit ouverte à la diplomatie, la Corée du Nord affirme que les propositions de Washington sont sapées par son soutien aux sanctions conjointes et aux exercices militaires et à l’accumulation d’armes en Corée du Sud et dans la région.

Les analystes spécialisés en Corée du Nord estiment que les tests semblent viser à garantir l’acceptation mondiale de ses programmes d’armement, que ce soit par le biais de concessions ou simplement en obtenant l’acquiescement d’un « monde distrait ».

« La distraction du monde par rapport à d’autres problèmes semble vraiment profiter à la Corée du Nord en ce moment », a déclaré Markus Garlauskas, chercheur principal au Conseil de l’Atlantique et ancien responsable du renseignement national américain pour la Corée du Nord.

La caméra attachée au missile réaffirme la haute capacité technologique du pays

Concernant les photos prises par la caméra attachée au missile, selon le G1, le gouvernement a publié deux séries d’images : l’une montrant le Hwasong-12 s’élevant d’un lanceur et volant dans l’espace, et l’autre montrant la péninsule coréenne et les zones voisines. .

Lee Choon Geun, expert en missiles et chercheur à l’Institut de politique scientifique et technologique de Corée du Sud, pense que les photos ont probablement été prises lorsque le missile approchait du point maximum de sa trajectoire. Geun pense qu’avec la caméra installée sur le missile, le gouvernement nord-coréen voulait probablement démontrer sa capacité technologique avancée.

